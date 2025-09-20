O rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w reakcji na aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie, opublikowanym na portalu X.
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - dodano.
Jak podkreślono, podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”. (PAP)
