„Środy z KSeF” to cykl bezpłatnych szkoleń i webinarów organizowanych przez resort finansów, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniach do wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Spotkania odbywać się będą we środy – zarówno stacjonarnie, jak i on-line – aby każdy mógł wziąć w nich udział w dogodnej formie. Cykl rozpocznie się 24 września 2025 r. i potrwa do połowy grudnia 2025 r.

Krajowy System e-Faktur to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF nastąpi od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł i od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania, ich księgowania i przechowywania. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.

Środy z KSeF to bezpośrednia kontynuacja letnich spotkań informacyjnych na temat KSeF prowadzonych w izbach administracji skarbowej i w urzędach skarbowych na przełomie lipca i sierpnia 2025 r., w których udział wzięło ponad 60 tys. przedsiębiorców.

Co można zyskać uczestnicząc w szkoleniach o KSeF?

Eksperci Krajowej Administracji Skarbowej przekażą podstawowe informacje na temat KSeF. Wyjaśnią, jak korzystać z systemu KSeF, jak się w nim uwierzytelnić, nadać uprawnienia, oraz wystawiać i odbierać faktury, także w trybach niedostępności systemu.

Informacje o narzędziach i wsparcie w adaptacji

Przedsiębiorcy otrzymają też praktyczne wskazówki jak obsługiwać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów, tj. Aplikację Mobilną KSeF i Aplikację Podatnika KSeF 2.0 oraz jak powiązać i korzystać z KSeF w e-mikrofirmie. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy na co dzień nie korzystają z programów finansowo-księgowych do fakturowania.

Szkolenie podzielone jest na bloki tematyczne. Można więc przejść cały cykl lub wybrać te części, które są dla przedsiębiorcy najważniejsze.

Szczegółowe zagadnienia szkoleń z KSeF

Moduł I – Podstawowe informacje o KSeF

Moduł II – Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF oraz nadawanie uprawnień

Moduł III – Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF

Moduł IV – Moduł Certyfikatów i Uprawnień MCU

Moduł V – Nadawanie uprawnień oraz wystawianie faktur w KSeF przez JST i Grupy VAT oraz rolników ryczałtowych

Moduł VI – Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja Mobilna KSeF

Moduł VII – Bezpłatne narzędzia KSeF – Aplikacja Podatnika KSeF

Moduł VIII – Bezpłatne narzędzia KSeF – e-mikrofirma powiązana z KSeF oraz dodatkowe funkcjonalności KSeF

Szczegółowe informacje o terminach i sposobach uczestnictwa w szkoleniach są publikowane na stronach urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej oraz na stronie ksef.podatki.gov.pl.