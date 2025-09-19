Ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała w piątek w TOK FM, że nowa ustawa medialna jest już przygotowana. Jedną z najważniejszych kwestii, które ma zmieniać do odpolitycznienie mediów.

Cienkowska: prezydent powinien podpisać nową ustawę medialną

- Nowa ustawa medialna jest przygotowana. Uważam, że prezydent ją podpisze. Prezydent chce uchodzić za człowieka, który jest bardzo blisko ludzi i bardzo blisko ich spraw. I chce ich sprawy, ważne dla polskiego społeczeństwa, traktować priorytetowo. Z mojego punktu widzenia nowa ustawa medialna jest jednym z priorytetów, które powinny zostać wdrożone nie tylko przez rząd, ale przede wszystkim podpisane przez prezydenta - powiedziała ministra kultury podczas wywiadu w TOK FM.

Należy jednak pamiętać, że ustawa nie trafi jeszcze na biurko prezydenta, ponieważ została dopiero przygotowana przez rząd i najpierw będzie musiała trafić do Sejmu, gdzie nad jej wdrożeniem będą głosować posłowie. Szefowa MKiDN mówiła, że w nowej ustawie znajduję się m.in. taki punkt jak likwidacja Rady Mediów Narodowych. Cienkowska ma również nadzieję na odpolitycznienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Koniec z opłatami za abonament RTV

Jednym z kluczowych punktów nowej ustawy medialnej jest również likwidacja abonamentu RTV. Ministra mówiła o stabilnym finansowaniu mediów publicznych, a opłatę abonamentową uznała za archaiczną.

Wśród najistotniejszych zmian, które ma zawierać nowa ustawa, znajdują się: