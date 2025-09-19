NIK: 551,3 mln zł przekazane PHH z Funduszu Reprywatyzacji nielegalnie

Uzasadnieniem do opisanej w komunikacie NIK kontroli była - jak wskazała Izba - potrzeba sprawdzenia, czydokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) przez Skarb Państwa było zgodne z założonym celem i prawidłowo zrealizowane, a także czy zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. NIK stwierdziła, że PHH w latach 2019–2022 otrzymał 801,3 mln zł wsparcia z Funduszu Reprywatyzacji i 398,7 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a także wsparcie w postaci udziałów lub akcji spółek, posiadających obiekty hotelowe, o wartości 202,1 mln zł.

Fundusz Reprywatyzacji zamiast odszkodowań – wsparcie dla Polskiego Holdingu Hotelowego

Największa część dokapitalizowania pochodziła z Funduszu Reprywatyzacji, który został utworzony w 2005 r. w celu wypłaty odszkodowań za bezprawnie przejęte mienie po wojnie, a w wyniku zmiany przepisów w 2019 r. stał się narzędziem służącym do dofinansowania państwowych spółek. „Przekazanie przez Skarb Państwa 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na dokapitalizowanie Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. było nielegalne. Nie została bowiem wskazana, ani nawet przyjęta przez Radę Ministrów, strategia (lub program) wskazująca cele, których realizacji służyć miało nabycie udziałów PHH” - poinformowała NIK.

Dodała, że przekazując holdingowi 1,2 mld zł dokapitalizowania Skarb Państwa był reprezentowany przez prezesa Rady Ministrów. „W ocenie NIK działania premiera dotyczące koncepcji konsolidacji aktywów hotelowych i realizujące dokapitalizowanie ze środków publicznych przedsięwzięcia komercyjnego, konkurencyjnego w stosunku do przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność w sektorze hotelowym, nie były oparte na polityce społecznej ani gospodarczej państwa” - zauważyła NIK.

NIK zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu przekroczenia uprawnień

Najwyższa Izba Kontroli - zgodnie z komunikatem - skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych (art. 231 kk). Ma to związek z przekazaniem Polskiemu Holdingowi Hotelowemu kwoty 551,3 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji z naruszeniem przepisów.