Utrudnienia na A4 spowodowane rozlaniem oleju

Podróżujących autostradą A4 w kierunku Katowic czeka przykra niespodzianka. Na odcinku między węzłami Opole Zachód i Opole Południe doszło do rozlania oleju, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w kierunku Katowic. Plama oleju ma około ośmiu kilometrów długości i znajduje się w okolicy miejscowości Przysiecz.

Praca służb na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód i Opole Południe

Służby drogowe natychmiast przystąpiły do neutralizacji zagrożenia. Dla rozładowania zatoru udostępniono bramę awaryjną na MOP Przysiecz. Zalecono objazdy. Dyżurny GDDKiA w Opolu szacuje, że utrudnienia mogą potrwać nawet do dwóch godzin.

Zalecenia dla kierowców podróżujących A4 w stronę Katowic

Kierowcy planujący przejazd autostradą A4 w kierunku Katowic powinni zachować szczególną ostrożność i – jeśli to możliwe – korzystać z alternatywnych tras. Służby apelują, aby stosować się do poleceń pracowników drogowych i nie zbliżać się do miejsca zdarzenia, gdzie trwa neutralizacja ośmiokilometrowej plamy oleju.