Podczas konferencji prasowej w Paryżu prezydent został zapytany przez dziennikarzy o to, czy udzieli wsparcia dla pomysłu, polegającego na zapewnieniu Polonii reprezentacji w polskim parlamencie.

Reprezentacja Polonii w polskim parlamencie? Prezydent odpowiada

Nawrocki ocenił, że pomysł jest "bardzo ciekawy"; przyznał, że miał okazję zapoznać się z nim podczas kampanii wyborczej. - Nigdy nie byłem z całą pewnością jego przeciwnikiem - zadeklarował.

Prezydent zapewnił, że Polonia ma dla niego szczególne znaczenie. - Jeśli będą przygotowane rozsądne rozwiązania legislacyjne w tej kwestii, to nie będę z całą pewnością ich przeciwnikiem - podkreślił.

Nawrocki zapowiedział też utworzenie Rady ds. Polonii i Polaków za granicą. - Jeśli chodzi o Polonię i gotowość Pałacu Prezydenckiego do dyskusji także nad takimi tematami, o które pan pyta, to już niebawem powołam Radę ds. Polonii i Polaków za granicą - mówił.

Rozmowy Nawrockiego z kanclerzem Niemiec o sytuacji Polonii

Prezydent przypomniał także, że w jego kancelarii jest minister odpowiedzialna za relację z Polonią i Polakami za granicą. - Mam ministra ds. Polaków i Polonii za granicą, panią minister (Agnieszkę) Jędrzak, więc będziecie mogli państwo liczyć na wsparcie Pałacu Prezydenckiego w odniesieniu do tego typu propozycji - zadeklarował.

Nawrocki poinformował również, że kwestia Polonii, wyrównania szans Polonii w Niemczech była jednym z tematów jego wtorkowej rozmowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. (PAP)