- Powiem szczerze, nie mamy złudzeń w kwestii szybkiego wznowienia dialogu z Polską – powiedział Łukaszenka w opublikowanej w poniedziałek rozmowie dla magazynu „Razwiedczik”. Białorusini i Polacy nie są wrogami - dodał, zaznaczając, że z drugiej strony Warszawa wysuwa – jego zdaniem bezpodstawne – pretensje pod adresem Białorusi.

- Jesteśmy otwarci na dialog. Powinniśmy budować mosty, a nie mury – powiedział Łukaszenka.

Skrytykował przy tym decyzję Polski i krajów bałtyckich o wyjściu z konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach NATO, zapewniając, że Białoruś nie ma agresywnych zamiarów. – Chcemy tam jeździć, ale traktorami, a nie czołgami – powiedział Łukaszenka.

Od 2021 roku Białoruś destabilizuje sytuację na granicy z Polską, kierując tam grupy nielegalnych migrantów z krajów Azji i Afryki. W odpowiedzi na te działania Polska rozbudowała system zabezpieczeń na granicy z Białorusią, a także pracuje nad dalszym ich wzmocnieniem na wypadek zagrożeń militarnych, m.in. w ramach projektu „Tarcza Wschód”.(PAP)

