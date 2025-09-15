Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledztwo w związku z aferą Getback zostało częściowo umorzone. Z podanych informacji wynika, że w zakresie dwóch wątków nie stwierdzono znamion czynu zabronionego w zachowaniu podejrzanych.

Chodzi o wątek dotyczący transakcji nabycia od funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. za zawyżoną cenę akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. oraz wątek dotyczący ewentualnej pozornej umowy pomiędzy Altus Doradztwo Inwestycyjne i GetBack S.A.

Rzecznik warszawskiej prokuratury przekazał informacje

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 12 września 2025 r. umorzyła częściowo śledztwo przeciwko Piotrowi O. i Jakubowi R. - członkom zarządu Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym oraz Konradowi K., Annie P., Mariuszowi B., Markowi P. – członkom zarządu Getback SA jako kupującym, w zakresie wątku dotyczącego transakcji nabycia akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. od funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie za znacznie zawyżona cenę (...) oraz przeciwko Annie O., Piotrowi O., Konradowi K., Annie P., Michałowi S. w zakresie wątku dotyczącego umowy zawartej pomiędzy Altus Doradztwo Inwestycyjne i GetBack S.A., która to umowa był postrzegana jako pozorna” - przekazał w komunikacie rzecznik warszawskiej Prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne

Jak podkreślił, postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne, a stronom przysługuje prawo złożenia na nie zażalenia. (PAP)

