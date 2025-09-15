Opolski ZUS podsumował działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców po powodzi z września 2024 roku. Jak przypomniał Sebastian Szczurek, już 5 października 2024 r. przedsiębiorcy mogli składać wnioski o świadczenie interwencyjne w dowolnej placówce Zakładu, w organizowanych punktach mobilnych bądź kanałem elektronicznym przez PUE/eZUS.

Świadczenia interwencyjne za powódź - ile pieniędzy dostali przedsiębiorcy?

- Przedsiębiorcy z województwa opolskiego przekazali do placówek ZUS-u w regionie 849 wniosków o wypłatę świadczenia interwencyjnego o wartości 110,2 mln złotych. W sumie od poszkodowanych przez żywioł płatników składek z województw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego otrzymaliśmy 2125 wniosków o przyznanie świadczenia interwencyjnego. Wycenione w nich szkody sięgnęły blisko 262 milionów złotych, a finalnie na rachunki bankowe poszkodowanych ZUS przelał ponad 228 milionów złotych – informuje rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

Świadczenie interwencyjne przysługiwało w kwocie, jaką wskazał we wniosku przedsiębiorca, jednak nie mogło być wyższe niż realnie poniesione straty, a kwota wsparcia była wyliczana na podstawie konkretnych wytycznych z ustawy powodziowej. Przepisy określały też maksymalny poziom świadczenia „do wypłaty” na milion złotych. Dane ZUS-u pokazują, że najwyższa wnioskowana kwota to 2 mln 848 tys. zł, a najniższa 1200 zł.

Prowadzenie działalności gospodarczej w regionie objętym powodzią nie kwalifikowało automatycznie do uzyskania pomocy finansowej w ramach świadczenia interwencyjnego. Płatnik musiał spełniać konkretne warunki, między innymi prowadzić działalność na 16 września 2024 r. ZUS mógł wypłacić świadczenie interwencyjne przedsiębiorcy, który poniósł szkodę polegającą na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, bezpośrednio w wyniku powodzi, składników materialnych przedsiębiorstwa niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego.

Umorzenie składek ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogli wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o ich umorzenie. Na Opolszczyźnie placówki ZUS-u wydały 262 decyzje o umorzeniu należności z tytułu składek o wartości prawie 21,5 mln zł. Łącznie od Górnego Śląska po województwo lubuskie ZUS wydał 855 pozytywnych decyzji o umorzeniu składek na podstawie ustawy powodziowej. Kwota umorzonych należności sięgnęła 41,6 mln zł.

Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogli opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. w terminie do 15 września 2025 r. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Płatnicy zobowiązani byli tylko do złożenia specjalnego oświadczenia, że ucierpieli przez powódź.

- Do opolskich placówek ZUS-u wpłynęło 489 wniosków o ustalenie nowego terminu płatności składek. W 465 przypadkach ZUS wydał zgodę, a kwota składek z odroczonym terminem płatności w regionie to prawie 24,4 miliony złotych. Firmy i pracodawcy, którzy ucierpieli przez powódź byli zobligowani opłacić składki między połową marca, a 15 września tego roku - poinformował Sebastian Szczurek.

Do tej pory na wsparcie mogą liczyć właściciele lokalu, którzy wynajmują lub wynajmowali go przedsiębiorcy i zostali poszkodowani w wyniku powodzi. Wnioski o jednorazowe świadczenie lokalowe można składać od 17 czerwca, a ostateczny termin mija 30 września 2025 r.

Pieniądze można wykorzystać na pokrycie kosztów remontu lub usunięcia szkód powstałych wskutek powodzi od dnia następującego po dniu, w którym do niej doszło. Dotychczas do ZUS wpłynęło 26 wniosków. (PAP)

