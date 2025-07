Z danych Wód Polskich wynika, że od 27 maja br., czyli od wejścia w życie specustawy powodziowej, mieszkańcy zalanych we wrześniu 2024 r terenów złożyli 132 wnioski ws. wykupu nieruchomości. - Część z nich wymaga uzupełnień i korekt, ale ok. 40 to wnioski kompletne, kwalifikujące się do wykupu - powiedział prezes Wód Polskich. Przekazał też, że zainteresowanie mieszkańców jest większe niż pierwotnie zakładano, bo pierwotnie Wody Polskie zakładały, że takich nieruchomości będzie ok. stu.

Wykup nieruchomości od powiadzian. Ile pieniędzy na ten cel przeznaczył rząd?

Przypomniał, że na wykup zniszczonych nieruchomości na wniosek ich właścicieli ustawodawca przeznaczył maksymalnie 80 mln zł z budżetu państwa. - Naszym celem jest zredukowanie ryzyka powodzi w możliwie najszerszym zakresie, chcemy wykupić jak najwięcej nieruchomości na terenach zagrożonych powodzią, aby zminimalizować ewentualne straty w przyszłości. Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z obszarów dotkniętych powodzią do kontaktu z Wodami Polskimi i do składania wniosków o wykup - dodał prezes.

Do kiedy powodzianie mogą składać wnioski do Wód Polskich? Kiedy będą finalizowane umowy wykupu?

Zgodnie ze specustawą, wnioski o wykup nieruchomości mieszkańcy mogą składać do 1 października br., natomiast pierwsze transakcje powinny być finalizowane we wrześniu. - Obecnie jesteśmy na etapie wyboru rzeczoznawców, którzy przeprowadzą wycenę - wyjaśnił Balcerowicz.

Wycena musi dotyczyć budynku i ziemi, na której on stoi, a cena wykupu ma być równa wartości nieruchomości z dnia poprzedzającego powódź, czyli z 12 września 2024 r. Balcerowicz zwrócił uwagę, że niektóre nieruchomości mogły zostać już rozebrane, więc ich wycena może mieć „niestandardowy charakter”.

Kto może składać wnioski do Wód Polskich?

Wnioski o wykup do Wód Polskich mogą składać właściciele budynków, którzy: mieli prawo własności jeszcze przed 13 września 2024 r.; wybudowali je legalnie (z pozwoleniem lub zgłoszeniem); obiekty mają nakaz rozbiórki wydany przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (lub zostały już rozebrane); znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w gminie objętej pomocą.

Wody Polskie mogą też wykupić budynki bez nakazu rozbiórki, ale zniszczone w takim stopniu, że nie nadają się do zamieszkania. To jednak musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub ekspertyzą rzeczoznawcy.

Balcerowicz przypomniał również, że równolegle z wykupem nieruchomości na wniosek właścicieli, Wody Polskie będą też same składać właścicielom oferty odpłatnego przejęcia gruntów. Jednak - jak zaznaczył - w tym drugim trybie będą przejmowane nieruchomości znajdujące się na terenach zagrożonych przejściem tzw. wód wielkich, czyli takich, na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zalania raz na 10 lat. W pierwszej kolejności wykupem w tym trybie zostaną objęte rejony poszkodowane przez wrześniową powódź, w kolejnych krokach - do 2034 roku, wykup taki będzie rozszerzony na cały kraj.

Prezes dodał, że wyceny działek, które miałyby zostać wykupione na wniosek Wód Polskich również musi dokonać uprawniony rzeczoznawca. - Jeśli to my zwrócimy się do właściciela z propozycją wykupu, to kwota oferowana zostanie zwiększona o 20 proc. - wyjaśnił. Dodał, że do tej pory zidentyfikowano blisko 300 działek do wykupu w latach 2025-2026. - Chcemy w pierwszej kolejności trafić do właścicieli tych nieruchomości, które szczególnie ucierpiały w powodzi września 2024 r. - dodał prezes. Cały proces wykupu zagrożonych wielką wodą terenów będzie trwał przez następne lata i zgodnie ze specustawą zakończy się w 2034 r.