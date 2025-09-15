Karol Nawrocki z wizytą w Niemczech. Jaki plan ma prezydent?

Zgodnie z harmonogramem wizyty, we wtorek prezydent Nawrocki zostanie rano przywitany przez prezydenta Niemiec na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue. Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej, po czym uda się na rozmowę w „cztery oczy” z prezydentem Steinmeierem. O godz. 9.30 zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

Na początku września rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w Studiu PAP, że prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem będzie się dopominał o reparacje wojenne. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Jak mówił rzecznik prezydenta, nie można przejść do porządku dziennego nad ustaleniami, które zapadły podczas konferencji pokojowej w Poczdamie w 1945 r. „domykającej proces zakończenia II wojny światowej i nowego ładu europejskiego”, a także nad ustaleniami, w ramach których rząd komunistycznej Polski „działając pod dyktatem Związku Sowieckiego pozornie wyrzekł się odszkodowań”.

Chodzi o oświadczenie rządu PRL Bolesława Bieruta z sierpnia 1953 r., o zrzeczeniu się reparacji wojennych od NRD, na co powołuje się strona niemiecka.

Jak ocenił Leśkiewicz, w rozmowach z niemieckimi partnerami należy powoływać się na konkretne wyliczenia, przygotowane przez historyków, ekonomistów, demografów i szukać rozwiązań prawnych w celu skutecznego domagania się reparacji. Podkreślił, że dla Polaków ta sprawa nigdy nie została zamknięta.

We wtorek przed południem Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku zaplanowano spotkanie „w cztery oczy” obu polityków a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.

O czy Karol Nawrocki będzie rozmawiał we Francji?

Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie przed godziną 16 zostanie najpierw oficjalnie powitany w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Macrona, a potem odbędzie się spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu przywódców. Następnie odbędzie się spotkanie „w cztery oczy” Macrona i Nawrockiego.

Według wcześniejszych zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, wśród tematów, jakie poruszą przywódcy, będzie m.in. kwestia umowy UE z krajami Mercosuru.

Po południu, ok. godz. 17.30, polski prezydent ma podsumować obie wizyty na spotkaniu z przedstawicielami polskich mediów w Ambasadzie RP w Paryżu.