Podczas mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w wielkopolskim Mieścisku doszło do skandalicznych scen – półnagi mężczyzna wtargnął do świątyni, zaatakował proboszcza i dokonał zniszczeń w prezbiterium.

Całe zajście zostało zarejestrowane, ponieważ nabożeństwo transmitowano w internecie. Sprawa wywołała poruszenie także wśród hierarchów Kościoła – prymas Polski abp Wojciech Polak natychmiast zareagował na te wydarzenia.

Połamany krzyż i zdemolowany ołtarz w kościele

Do incydentu doszło w piątek, 12 września. W trakcie liturgii do świątyni wtargnął 47-letni mieszkaniec Mieściska. Był w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało, że miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Na oczach wiernych i internautów, którzy śledzili transmisję, mężczyzna zaatakował proboszcza i przerwał mszę.

Jak opisuje „Fakt”, agresor najpierw krzyczał, by duchowny przerwał nabożeństwo i opuścił kościół. – „Kościół zniszczył mi życie” – miał wykrzykiwać. Następnie wyrwał księdzu mikrofon i rzucił nim w stronę ławek.

Na tym jednak się nie skończyło. Mężczyzna wszedł do prezbiterium, gdzie zaczął demolować ołtarz. W ataku zniszczył także krzyż, który został połamany. Wierni, widząc narastające zagrożenie, zareagowali i wspólnie powstrzymali napastnika. Dopiero interwencja parafian zakończyła dramatyczne sceny, a chwilę później na miejscu pojawiła się policja, która zatrzymała agresora.

Prymas Polski Wojciech Polak apeluje do wiernych

W obliczu szokujących wydarzeń głos zabrał prymas Polski. Abp Wojciech Polak w liście skierowanym do wiernych parafii pw. św. Michała Archanioła napisał: „Myślę, że podobnie jak mnie, tak i Was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele. Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę Was o to, byście w tę niedzielę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawili w Waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne”.

Jednocześnie hierarcha podkreślił, że modlitwa powinna objąć także samego sprawcę. „Proszę Was także o modlitwę za naszego brata, który – nie wiemy, na ile świadomie – dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i Was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary”.

Nabożeństwo ekspiacyjne po skandalu w Mieścisku

Abp Polak zwrócił się także do kapłanów i wiernych, którzy próbowali uspokoić sytuację. „Jestem wdzięczny księdzu Proboszczowi, księdzu Wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny, za Waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tę sytuację. Proszę Was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać”.