Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w piątek w Kijowie "nie potwierdził ani nie zaprzeczył", że rosyjskie drony, gdy przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, próbowały zaatakować centrum logistyczne w Rzeszowie.

Czy Rosja chciała zaatakować bazę logistyczną NATO? Sikorski wskazuje na wojskowych ekspertów

- Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć, ponieważ drony zostały zestrzelone – powiedział na wspólnej konferencji prasowej z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy rosyjskie drony podczas masowego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej próbowały zaatakować centrum logistyczne w Rzeszowie.

Sikorski dodał, że aby odpowiedzieć na to przypuszczenie, należy zwrócić się do ekspertów wojskowych. - Wiem, że w prasie pojawiają się spekulacje na ten temat, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić ani zaprzeczyć – dodał minister.

Sensacyjne ustalenie "Die Welt" w sprawie rosyjskich dronów

W czwartek niemiecki dziennik „Die Welt”, powołując się na źródła w polskich służbach i w NATO przekazał, że pięć rosyjskich dronów leciało bezpośrednim kursem w stronę bazy NATO w Polsce, przez którą transportowany jest sprzęt wojskowy dla Ukrainy; była to celowa akcja.