30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała Tadeusza Dziubę, b. posła PiS i b. wiceprezesa NIK, natomiast marszałek Sejmu - Mariusza Haładyja, prezesa Prokuratorii Generalnej.

Jak przebiegają wybory szefa NIK?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił w piątek, że zgłosił kandydaturę Haładyja po konsultacjach z przedstawicielami rządu. - W porozumieniu z panem premierem, z panem ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, zgłosiłem Mariusza Haładyja, bo marszałek Sejmu ma takie prawo, jako naszą wspólną, koalicyjną kandydaturę. Wierzę, że zostanie on prezesem Najwyższej Izby Kontroli - podkreślił Hołownia.

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że publiczne przesłuchanie kandydatów na następcę Mariana Banasia odbędzie się pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu - Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Podczas przesłuchania kandydaci na prezesa NIK będą mogli przedstawić swoją kandydaturę, nakreślić wizję sprawowania urzędu oraz odpowiedzieć na pytania uczestników przesłuchania, w tym m.in. posłów i senatorów, przedstawicieli środowisk naukowych, ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych. Tym samym - jak podkreśliła Kancelaria Sejmu - przesłuchanie będzie stanowiło przestrzeń do debaty publicznej na temat przyszłych kierunków działania Najwyższej Izby Kontroli.

Haładyj i Dziuba - kim są kandydaci na szefa NIK?

Mariusz Haładyj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. W lutym 2019 r. został powołany na stanowisko szefa Prokuratorii Generalnej przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Między lutym 2012 r. a listopadem 2015 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Z kolei w Ministerstwie Rozwoju funkcję podsekretarza stanu piastował od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r.

Tadeusz Dziuba był posłem Sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem PiS w Sejmie VII i VIII kadencji; w latach 2005–2007 był wojewodą wielkopolskim. Od listopada 2019 r. do grudnia 2023 był wiceprezesem NIK.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejmu, izba ma powołać nowego prezesa NIK w piątek, 12 września.

Prezesa NIK bezwzględną większością głosów powołuje Sejm za zgodą Senatu, który podejmuje w tej sprawie uchwałę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat. (PAP)

kos/ agz/