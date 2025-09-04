Zmiany już teraz wywołują gorące komentarze w środowisku oświatowym, ale też wśród ekspertów od prawa pracy.

Odprawa nauczycieli 2025 – jakie kwoty po zmianach?

Do tej pory nauczyciele odchodzący na emeryturę lub rentę mogli liczyć na świadczenia, które – w porównaniu z innymi branżami – wyglądały skromnie. Nowelizacja Karty Nauczyciela znacząco to zmieniła. Zgodnie z nowymi zasadami, wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wynosi:

równowartość dwóch pensji po 10 latach pracy,

równowartość trzech pensji po 15 latach pracy,

równowartość sześciu pensji po 20 latach pracy.

Nowe przepisy są jasnym sygnałem, że wieloletnia praca pedagogów ma być lepiej wynagradzana. Szczególnie korzystna jest ostatnia opcja, bo sześciomiesięczna odprawa to w praktyce świadczenie, którego do tej pory w oświacie nie było.

Sześciomiesięczna odprawa nauczycieli – ile to pieniędzy?

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosi dziś 6210,75 zł brutto. Oznacza to, że nowa odprawa emerytalno-rentowa może sięgnąć 37 264,5 zł brutto. Oczywiście od tej kwoty trzeba odprowadzić podatek, ale nawet po potrąceniach to wciąż znacznie wyższe świadczenie niż te, które do tej pory otrzymywali pedagodzy.

Warto podkreślić, że odprawa przysługuje również nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, nawet poniżej połowy etatu. To ważne rozwiązanie, bo w wielu szkołach część kadry pracuje właśnie w takim trybie.

Karta Nauczyciela 2025 – korzystne zmiany

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że nowelizacja to krok w stronę bardziej sprawiedliwego traktowania nauczycieli. – Mam nadzieję, że duża nowelizacja Karty nauczyciela wpłynie korzystnie na poprawę warunków pracy nauczycieli – mówiła.

Wśród kluczowych rozwiązań znalazło się także podwyższenie wysokości nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy oraz wprowadzenie nowej, po 45 latach pracy. – Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – zaznaczyła minister.

Te zmiany to nie tylko wyrównanie praw w stosunku do innych grup zawodowych, ale także realna finansowa zachęta do pozostania w zawodzie jak najdłużej.

Podwójna odprawa dla nauczycieli – nawet 75 tys. zł

Najwięcej emocji budzi możliwość otrzymania podwójnej odprawy. Przepisy przewidują bowiem, że jeśli stosunek pracy nauczyciela zostanie rozwiązany w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, a jednocześnie pedagog przejdzie na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie kompensacyjne, otrzyma dwa osobne świadczenia.

Pierwsze to sześciomiesięczna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a drugie – odprawa emerytalno-rentowa, również w wysokości sześciu pensji. W praktyce daje to kwotę sięgającą nawet 75 tys. zł brutto.

To rozwiązanie może być szczególnie istotne dla tych nauczycieli, którzy planują odejść z pracy w najbliższych latach.

Dlaczego odprawa nauczycieli była niższa niż w innych branżach?

Do tej pory nauczyciele byli w gorszej sytuacji niż chociażby pracownicy administracji i obsługi szkół. W tamtych grupach odprawy były wyższe i bardziej atrakcyjne. Teraz udało się zrównać warunki, a nawet je poprawić, bo sześciomiesięczna odprawa to świadczenie, które rzadko pojawia się w innych zawodach.

Wielu ekspertów wskazuje, że zmiany mogą też poprawić prestiż zawodu. Lepsze zabezpieczenie na koniec kariery zawodowej to sygnał, że państwo zaczyna dostrzegać realną wartość pracy pedagogów.

Kiedy nauczyciele dostaną odprawę?

Nowe przepisy obowiązują już od 1 września 2025 r.. Oznacza to, że nauczyciele, którzy właśnie teraz przechodzą na emeryturę, świadczenie kompensacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, mają prawo ubiegać się o odprawę na nowych zasadach.

Niektóre szkoły już rozpoczęły przygotowania do wypłat. Samorządy z kolei alarmują, że zmiany mogą oznaczać dodatkowe obciążenia dla budżetów gmin. Jednak z perspektywy nauczycieli to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych reform w ostatnich latach.

Czy nowelizacja zatrzyma nauczycieli w szkołach?

Braki kadrowe w polskiej oświacie to problem, o którym mówi się od lat. Coraz mniej młodych osób decyduje się na wybór zawodu nauczyciela, a wielu doświadczonych pedagogów odchodzi z pracy z powodu niskich zarobków i trudnych warunków.

Wprowadzenie wysokiej odprawy oraz dodatkowych nagród jubileuszowych ma być jednym z narzędzi zachęcających do pozostania w zawodzie. To również forma rekompensaty dla tych, którzy zdecydowali się spędzić całe życie w szkole.