Sprawa i zarzuty wobec Adama Niedzielskiego

Pod koniec września 2024 r. wpłynął do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Prokuratura zarzuciła politykowi m.in. przekroczenie uprawnień w związku z ujawnieniem tajemnicy służbowej.

Kontrowersyjne posty na Twitterze

Ma to związek z wpisami, jakie Niedzielski zamieścił 4 sierpnia 2023 r. w serwisie Twitter (obecnie platforma X). Dotyczyły one materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN. Niedzielski ujawnił w nich, jakie leki przepisał sobie lekarz zatrudniony w szpitalu miejskim w Poznaniu, który zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept. Zdaniem prokuratury, takie działanie naruszyło dobra osobiste lekarza i złamało przepisy o ochronie informacji wrażliwych.

Wyrok I instancji: kara dla byłego ministra zdrowia

13 grudnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wyrok w tej sprawie. Skazał nieprawomocnie Niedzielskiego na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Nakazał też podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz orzekł zapłatę pięciu tys. zł zadośćuczynienia i pokrycie kosztów sądowych.

Sąd I instancji zaznaczył, że Niedzielski jako minister zdrowia ujawnił osobom nieuprawnionym dane dotyczące zdrowia lekarza, które pozyskał z systemu informacji medycznej, co w jego ocenie było działaniem niedopuszczalnym i niezgodnym z przepisami. Zdaniem sądu Niedzielski z informacją zapoznał się w związku z wykonywaniem czynności służbowych, pełniąc funkcję ministra zdrowia, czym naraził na szwank prawnie chroniony interes prywatny.

Apelacja Adama Niedzielskiego – termin rozprawy

Pełnomocnik byłego ministra nie zgodził się z wydanym orzeczeniem. 10 września 2025 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma odbyć się rozprawa apelacyjna w sprawie Adama Niedzielskiego.