„Były eksplozje. Atakowane są Dniepr i Pawłohrad” - napisał Łysak apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.

„Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami” - napisał Fedorow.

Są zabici i ranni. Ukraińcy informują o ofiarach ataku Rosjan

Jak podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na lokalne władze, w wyniku ataku na Zaporoże zginęła co najmniej jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym troje dzieci. Atak uszkodził 14 wielopiętrowych budynków i 40 prywatnych domów.

W ub. wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dniepropietrowskiego, o czym wcześniej informowała Moskwa.

Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.

Atak Rosjan. Polska i NATO podrywa myśliwce

W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak głosi komunikat zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami.