RPD konsekwentnie krytykowała ustawę

Jeszcze w toku prac nad nowelizacją, krytykowała ją Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W jej ocenie ustawa obniża standard ochrony dzieci w Polsce przed nadużyciami, zwłaszcza seksualnymi, mogąc narazić dzieci na wyjątkowo poważne konsekwencje zarówno w zakresie zdrowia psychicznego, jak i fizycznego poprzez wprowadzenie nieuzasadnionych wyjątków umożliwiających całkowite odstąpienie od realizacji obowiązków weryfikacji karalności bądź obowiązki te, w sposób nieuzasadniony, łagodzi.

Podczas posiedzenia Senatu 7 sierpnia 2025 r. Rzeczniczka Praw Dziecka przywołała głośne wydarzenie z ostatnich dni - w obradach parlamentarnego zespołu ds. dzieci uczestniczyła osoba prawomocnie skazana za przestępstwo na tle seksualnym, figurująca w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym, która jednocześnie zabierała głos w sprawach dotyczących dzieci. Zdaniem Horny-Cieślak, uchwalenie nowelizacji „lex Kamilek” mogłoby spowodować, że podobne sytuacje mogą powtarzałyby się w przyszłości. Chodzi o to, że zgodnie z jej przepisami osoby skazane m.in. za przestępstwa seksualne, zabójstwo czy handel ludźmi mogą w praktyce uzyskiwać kontakt z dziećmi – choćby podczas wizyt w szkołach i przedszkolach – bez obowiązku wcześniejszej weryfikacji ich karalności. „Artykuł 21i ust. 1 pkt 3 przewiduje bowiem, że takie osoby nie będą sprawdzane ani w Krajowym Rejestrze Karnym, ani w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym. Ustawa zakłada jedynie nadzór nauczyciela lub innej osoby upoważnionej, co w praktyce przerzuca ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci na kadrę pedagogiczną. W efekcie może dojść do sytuacji, w której w placówce oświatowej przebywa osoba skazana za poważne przestępstwa – od wykorzystania seksualnego, przez handel ludźmi, po zabójstwo – i ma bezpośredni kontakt z dziećmi, np. w trakcie rozmów czy wspólnych zdjęć” – wyjaśnia Rzeczniczka.

Jej zdaniem, kontrowersje budzą również przepisy art. 21i ust. 4 oraz art. 21g ust. 1 i 2, które zwalniają niektóre grupy zawodowe z obowiązku przedstawiania zaświadczenia o niekaralności. Zamiast tego przewidziano jedynie możliwość składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Rozwiązanie to dotyczy m.in. osób prowadzących praktyczną naukę zawodu, opiekunów staży uczniowskich, prowadzących praktykę absolwencką z udziałem niepełnoletnich, a także pracowników szkół wyższych. W konsekwencji praktykanci i stażyści mogą znaleźć się pod opieką osób karanych za poważne przestępstwa – np. handel ludźmi, uprowadzenie czy zabójstwo – bez wiedzy placówki czy rodziców, co rodzi poważne zagrożenia.

Prezydent nie podpisał ustawy Kamilka (Lex Kamilek) o ochronie dzieci. Jest kolejne weto Karola Nawrockiego
Prezydent nie podpisał ustawy Kamilka (Lex Kamilek) o ochronie dzieci. Jest kolejne weto Karola Nawrockiego

Zobacz również

Podobne stanowisko zgłosiła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. „Z niepokojem odnotowujemy, że projekt oprócz koniecznych doprecyzowań, obniża w kilku przypadkach poziom ochrony małoletnich, m.in. poprzez rezygnację z zaświadczeń o niekaralności z KRK na rzecz oświadczeń. Naszym zdaniem, właściwsze z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci byłoby ułatwienie pozyskiwania niezbędnych zaświadczeń np. poprzez pełną ich automatyzację i powiązanie z aplikacją mObywatel oraz całkowite zniesienie opłat. To zarządzający daną placówką, na podstawie analizy ryzyka (np. kontaktu z dziećmi bez obecności innych zweryfikowanych dorosłych), mogliby decydować, od kogo takie zaświadczenie uzyskać” – czytamy w stanowisku przesłanym podczas konsultacji publicznych.

Lex Kamilek – ustawa skrytykowana przez rzeczniczkę praw dziecka
Lex Kamilek – ustawa skrytykowana przez rzeczniczkę praw dziecka

Zobacz również

Nie wszystkie organizacje są przeciw

Odmienne zdanie ma Konrad Ciesiołkiewicz, członek Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15. We wpisie na portalu X zaznacza, że brak podpisu prezydenta pod tą nowelizacją to „zła wiadomość i pogłębienie kłopotów, które w praktyce napotkała realizacja standardów”. Przypomina także, że ostateczny projekt uwzględniał opinię Komisji na temat zmian oraz wyzwań związanych z nowelizacją i został zmieniony na etapie prac parlamentarnych. Pierwotnie, co również podkreśla RPD, Komisja była przeciwna tej nowelizacji. Ostatecznie jednak projekt zyskał jej poparcie, ponieważ „stanowi postęp w budowie kompleksowego systemu ochrony dzieci”. Komisja wymienia to doprecyzowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów, rozszerzenie katalogu przestępstw skutkujących zakazem pracy z dziećmi i ułatwienia związane z weryfikacją osób wspierających szkoły i inne placówki, w tym rodziców i opiekunów poprzez przekazanie właściwych uprawnień do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Karnym – kierującym placówkami. Jednocześnie Komisja podzieliła obawy RPD dotyczące stworzenia wyjątków od sprawdzania osób, które mają kontakt z dziećmi. W swojej opinii podkreśla, że jest to wyjątek, który stoi w sprzeczności z zasadą prewencji, a „brak jasnych rygorów w zakresie weryfikacji osób dopuszczonych do pracy z dziećmi stwarza realne zagrożenie”.