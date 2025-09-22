Katowice gospodarzem Kongresu Nowej Mobilności 2025

Katowice zyskują nowe wydarzenie – tegoroczna edycja Kongresu Nowej Mobilności odbędzie się po raz pierwszy w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – region od lat wyznacza kierunki rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia liderem zrównoważonego transportu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zrzeszająca 41 gmin i miast, posiada jeden z największych systemów transportu publicznego w Europie. To właśnie tutaj testowane są innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności, a codzienność milionów mieszkańców opiera się na różnorodnych formach transportu.

– To, że Kongres Nowej Mobilności odbywa się w Katowicach ma ogromne znaczenie, zarówno symboliczne, jak i praktyczne. Każdego dnia miliony osób wykorzystuje u nas różne formy mobilności w dotarciu do pracy, szkoły czy na uczelnię. Mobilność to więc dla nas codzienność, wyzwanie i szansa na rozwój – jeden z elementów naszej transformacji. Dlatego właśnie tu – w centrum przemian – warto rozmawiać o przyszłości mobilności. Bo jeśli jakieś rozwiązanie sprawdzi się u nas, w tak złożonym organizmie, to może sprawdzić się w całej Polsce – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dlaczego Katowice są idealnym miejscem dla największego kongresu mobilności?

Organizatorzy wydarzenia zwracają uwagę, że nowa lokalizacja nie jest przypadkowa - odpowiada charakterowi kongresu. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to dziś jeden z najszybciej rozwijających się regionów Europy pod względem transformacji transportu.

- To miejsce, gdzie tradycyjny przemysł spotyka się z nowoczesnymi technologiami – mamy tu największy w Europie zakład recyklingu baterii, liczne fabryki samochodów, w tym elektrycznych oraz rozwijającą się infrastrukturę ładowania. Transport metropolitalny GZM stanowi doskonały przykład ewolucji mobilności w kierunku zintegrowanych rozwiązań. W GZM jesteśmy bliżej serca przemysłu, zwłaszcza motoryzacyjnego, energetycznego i nowoczesnych technologii – podkreśla Maciej Gis, Dyrektor Komunikacji i PR Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 23–25 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w tej części Europy. To szansa dla regionu, by zaprezentować osiągnięcia w transformacji transportu i wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które mogą stać się wzorem dla innych miast w Polsce i Europie.