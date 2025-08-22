Najwięcej na giełdzie traci Alior bank, znaczne spadki Pekao i PKO BP

Najsłabszy jest Alior Bank, który około godz. 11.40 tracił 9,45 proc., Pekao spadało o 8,95 proc., a PKO BP o 8,45 proc. Akcje Millennium szły w dół o 7,06 proc. W czwartek Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki podatku bankowego pobieranego od aktywów. Na stronie kancelarii premiera opublikowano założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nad którym pracuje resort finansów.

Będzie podwyżka podatku dla banków

By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział w czwartek PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc. – dodał. Analitycy z Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska uważają, że negatywna reakcja inwestorów na zapowiedź Ministerstwa Finansów nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę skalę obciążenia pożyczkodawców.

„Rynek oswoił się już z pomysłem podatku od odsetek od rezerw utrzymywanych przez banki w NBP, a teraz musi zdyskontować kilkukrotnie większe obciążenie. Według szacunków podwyżka podatku CIT obniży prognozowane zyski banków na 2026 r. o kilkanaście procent. Tym samym obniży także wartość wypłacanych dywidend z zysków za 2026 r. Od 2028 r. wpływ na wyniki sektora powinien być niski – jednocyfrowy” - podali analitycy w alercie rynkowym. „Zmiany te oceniamy negatywnie i w krótkim terminie mogą one wpłynąć na pogorszenie się sentymentu wobec notowanych na giełdzie pożyczkodawców” - dodali. (PAP)