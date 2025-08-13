Obserwując trendy wzrostu popularności działalności nierejestrowanej można stwierdzić, że jej legalizacja okazała się sporym sukcesem rządu. W 2018 r. biznes w takiej formie prowadziło ponad 10,7 tys. osób.Rok później liczba ta wzrosła o prawie 4 tys., a w 2020 r. zwiększyła się niemal dwukrotnie (ponad 23,4 tys. osób).W 2021 r. dochody z takiej działalności wykazywało w deklaracjach PIT ponad 32,3 tys. podatników, a rok później – powyżej 50,1 tys.

Znaczący wzrost popularności tego rodzaju biznesu miał miejsce w 2023 r. Wówczas liczba osób prowadzących działalność nierejestrowaną zwiększyła się aż o niemal 30 tys. i wyniosłaponad 78,9 tys. Popularność tej formy biznesu wciąż rośnie – szacuje się, że w zeszłym roku liczba podatników rozliczających dochody z niej mogła przekroczyć100 tys.

Kto może prowadzić biznes bez rejestracji? Sprawdź, czy spełniasz warunki

Prowadzenie biznesu w takiej formie nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Warunkiem jest brak prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w ciągu ostatnich 60 miesięcy, osiąganie przychodów nieprzekraczających miesięcznie75 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 3 499,50 zł oraz brak konieczności posiadania koncesji, zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności.

Jakie są zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej

Taka forma prowadzenia działalności pozwala sprawdzić pomysł na biznes bez konieczności zakładania firmy. Wśród najważniejszych jej zalet można wymienić:

brak obowiązku opłacania co miesiąc składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS,

uproszczoną ewidencję przychodów,

brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Działalność nierejestrowana może być atrakcyjna zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i osób chcących dorobić do stałych dochodów. Daje elastyczność w prowadzeniu biznesu bez formalnych komplikacji.