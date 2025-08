To na granicy wschodniej toczy się główny bój o szczelność naszych granic. Tutaj rozgrywa się prawdziwa walka z nielegalną migracją - powiedział MSWiA Marcin Kierwiński podczas konferencji na trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy.

Obrona granicy polsko-białoruskiej

W sobotę minister MSWiA Marcin Kierwiński jest na trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy w gminie Włodawa (woj. lubelskie). - Tutaj na granicy wschodniej toczy się ten główny bój o szczelność naszych granic. To tutaj rozgrywa się ta prawdziwa walka z nielegalną migracją - podkreślił podczas konferencji.

Przypomniał o inwestycjach w ochronę granicy - odcinek polsko-białoruski to ponad 600 mln zł realnych inwestycji, wzmocnienia bariery technicznej oraz wyposażanie jej w systemy optoelektroniczne i elektroniczne.

Bariera elektroniczna wzdłuż Bugu

Szef MSWIA zwrócił uwagę na ukończoną i działającą już barierę elektroniczną, która została zamontowana wzdłuż Bugu, co pozwoli na to, by „na bieżąco wychwytać próby nielegalnego przekroczenia granicy”. - Te inwestycje będą kontynuowane - zapewnił.

Minister Kierwiński wskazał także, że obecnie w Straży Granicznej służy blisko 16 tys. funkcjonariuszy. Jak ocenił, jest to najwyższy stan kadrowy od powstania tej formacji. Dodał, że planowane jest zatrudnienie kolejnych 2,5 tys. osób. (PAP) ak/ malk/