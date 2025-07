Ponad 16 tys. osób skontrolowała minionej doby straż graniczna na przejściach granicznych z Niemcami. Siedmiu osobom odmówiono prawa wjazdu do Polski – podał w sobotę PAP ppłk SG Andrzej Juźwiak z biura prasowego Komendy Głównej SG.

Straż graniczna wszczęła masowe kontrole

Według raportu SG z polsko-niemieckiej granicy, minionej doby na przejściach granicznych z zachodnim sąsiadem Polski skontrolowano ponad 16 tys. osób i ponad 7 tys. pojazdów.

Jak poinformował ppłk SG Andrzej Juźwiak, wjazdu do kraju odmówiono siedmiu cudzoziemcom. Wśród nich byli obywatele m.in. Syrii, Azerbejdżanu i Afganistanu.

Przypadków naruszeń prawa nie zanotowali zachodniopomorscy, dolnośląscy i lubuscy policjanci. - Noc przebiegła spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów ani nie podejmowaliśmy interwencji związanych z przekraczaniem granicy - poinformował PAP mł. asp. Bartosz Kulej z zespołu prasowego KWP we Gorzowie Wielkopolskim.

7 lipca 2025 r. Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, polskie kontrole będą prowadzone do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działały będą 52 przejścia graniczne, z czego w 16 miejscach będą prowadzone kontrole stałe. Według rządu, jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. (PAP) wbr/ agz/