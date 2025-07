W przyszłym tygodniu Sejm zbiera się na czterodniowe posiedzenie – od 22 do 25 lipca. W tym czasie, według zapowiedzi premiera Donalda Tuska, przewodniczącego PO, ma zostać przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Wcześniej była mowa o rekonstrukcji w połowie lipca, termin został jednak przesunięty na wniosek marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni.

Rekonstrukcja rządu. Dlaczego liderzy koalicji wciąż się nie spotkali?

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, mówił w ubiegłym tygodniu, że przed ogłoszeniem rekonstrukcji „na pewno będzie jeszcze jedno spotkanie” liderów koalicji. Od 14 do 18 lipca marszałek Hołownia przebywa na urlopie, o czym informowała kancelaria Sejmu.

Według ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, pierwszej wiceprzewodniczącej Polski 2050, w mijającym tygodniu nie było żadnego spotkania liderów koalicji dotyczącego rekonstrukcji. – Mnie to dziwi. Uważam, że powinniśmy siedzieć i o tym rozmawiać do skutku, żeby zakomunikować to razem i pójść do przodu – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w TVN24. Dodała, że „nie sądzi, że ktoś rozmawia z jej wykluczeniem”.

Rozmówca PAP z Nowej Lewicy potwierdził, że w tym tygodniu nie było rozmów liderów. Poinformował też, że najbliższe spotkanie koalicjantów planowane jest na początek przyszłego tygodnia, nie ma jednak konkretnej daty. Inne źródło PAP, zbliżone do rządu, również powiedziało, że data spotkania liderów nie została jeszcze ustalona. - Rekonstrukcja będzie „pewnie” pod koniec tygodnia. Stawiam na piątek – przekazało źródło.

Jeden z polityków PSL uważa, że rekonstrukcja rządu będzie ogłoszona „albo w czwartek, albo w piątek”. Pytany, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania w sprawie rekonstrukcji, odparł, że liderzy czekają na powrót marszałka Hołowni z urlopu. – Do tej pory pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w gotowości, by wziąć udział w tych rozmowach, ale liderzy doszli do wniosku, że spotkanie odbędzie się w ich gronie – podkreślił rozmówca PAP. Według niego do spotkania może dojść jeszcze w ten weekend.

Zdaniem innego ludowca premier może spotykać się indywidualnie z każdym z liderów. Wstępnie na poniedziałek po południu zaplanowano posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. NKW ma omówić m.in. ustalenia dotyczące rekonstrukcji rządu, stąd oczekiwanie ludowców, że do spotkania liderów dojdzie jeszcze przed zebraniem władz partii.

Według informacji PAP w poniedziałek ma się odbyć posiedzenie klubu parlamentarnego Polska 2050. Omówienie planów dotyczących rekonstrukcji nie będzie tam jedynym tematem; posłowie i senatorowie mają bowiem dyskutować nad ustawami, nad którymi pracują parlamentarzyści. Jak powiedział PAP jeden z polityków ugrupowania, „o rekonstrukcji słychać od maja”, a z podanej wcześniej daty 22 lipca „niech się tłumaczy marszałek Włodzimierz Czarzasty, jeśli jest do niej emocjonalnie przywiązany”.

Lista obecnych ministerstw i ministrów bez teki. Kto może odejść, a kto awansować?

W zeszłym tygodniu zebrał się Zarząd Krajowy PO; w przyszłym tygodniu to gremium spotka się ponownie. Dokładny termin ma być dopiero wyznaczony, a tematem ma być rekonstrukcja rządu. Najbliższa Rada Krajowa Nowej Lewicy ma – według źródła PAP – odbyć się we wrześniu, przy okazji wewnętrznych wyborów władz regionalnych i krajowych.

W czwartek wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że 90 proc. spraw pomiędzy koalicjantami jest uzgodnionych, różnice są w pozostałych 10 proc. spraw. Stwierdził też, że liderzy koalicji poświęcają 90 proc. czasu na te 10 proc. nieuzgodnionych kwestii. – To jest ta aberracja, to jest to pomieszanie, które trzeba wyprostować, bo inaczej będą słabe wyniki – ocenił prezes ludowców.

Rekonstrukcja – według wcześniejszych zapowiedzi – miała oznaczać odchudzenie rządu i usprawnienie jego prac. Z kuluarowych, ale też oficjalnych wypowiedzi liderów koalicji rządzącej wynika, że w jednym resorcie mają być połączone kompetencje dotyczące energetyki, dziś rozsiane w kilku resortach. Rozważane jest też stworzenie „superresortu” gospodarczego.

Obecnie rząd tworzy 19 resortów: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Przemysłu (MP), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Jest też 7 ministrów bez teki: minister – członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO), minister – członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO), minister ds. UE Adam Szłapka (KO), minister – członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO), ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO), ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (rekomendowana przez Polskę 2050). (PAP)