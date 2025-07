Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Zaczyna się odłączenie kapsuły

Po ok. 2 godzinach od zamknięcia włazów statku Dragon, na pokładzie którego czekają na powrót na Ziemię członkowie misji Ax-4, rozpoczęła się procedura oddokowania od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po zamknięciu włazów, które odbyło się kilka minut po godz. 11, wypompowano powietrze z przestrzeni łączącej kapsułę i ISS oraz odłączono przewody zapewniające komunikację między statkami i zasilanie Dragona.

Później sprawdzono szczelność obu włazów oraz odbyła się ostatnia kontrola wszystkich systemów kapsuły. By Dragon odłączył się od portu dokowania modułu Harmony ISS, konieczne jest jeszcze m.in. odblokowanie 12 haków utrzymujących stabilne połączenie między kapsułą a stacją.

Kiedy kapsuła z polskim astronautą wejdzie na orbitę Ziemi?

Po oddokowaniu kapsuła Dragon Grace będzie krążyć wokół Ziemi, a następnie po ok. 22 godzinach wejdzie w atmosferę naszej planety i zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Tam przejmie ją statek należący do firmy SpaceX.

Jak podała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), wodowanie kapsuły ma nastąpić we wtorek ok. godz. 11.30 polskiego czasu.

Powrót na Ziemię. Najniebezpieczniejszy etap kosmicznej misji

Powrót kapsuły z astronautami na Ziemię to najniebezpieczniejszy etap misji kosmicznej - ocenił dla PAP dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jak opisał, lot kapsuły przez atmosferę trwa tylko nieco ponad 10 minut, ale statek rozgrzewa się wówczas do tysięcy stopni C; gdyby wszedł w atmosferę pod złym kątem, mógłby spłonąć.

Co czeka Polskiego astronautę po powrocie z Kosmosu?

Po powrocie na Ziemię Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”. Zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

Kim jest Sławosz Uznański-Wiśniewski? Kto z Polakiem przebywa w Kosmosie?

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA. Misja Ax-4, której jest uczestnikiem, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do ISS. Poza Polakiem załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA), Tibor Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shukla (Indie).

Na ISS, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce – spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie; były też transmitowane w internecie.

POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 proc