Płaca minimalna. Jaką nową stawkę zaproponowała Rada Ministrów?

Rada Ministrów 12 czerwca przyjęła propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Zgodnie z propozycją, od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc. Stawka godzinowa wzrośnie do 31,40 zł. Zgodnie z przepisami propozycje rządu przedstawiane są Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.

Związki zawodowe chcą wyższej płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. Co na to pracodawcy?

Do zaproponowanej przez rząd płacy minimalnej krytycznie odnosiły się związki zawodowe. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały wcześniej, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto.

Umiarkowanie do propozycji podchodzą natomiast pracodawcy. Przed jej ogłoszeniem, we wspólnym stanowisku opowiadali się za tym, by wzrost płacy minimalnej w 2026 r. opierał się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy, czyli nie przekroczył 50 zł. Po ogłoszeniu propozycji doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina ocenił w rozmowie z PAP, że propozycja rządu jest kompromisowa.

Co się stanie jeśli RDS nie wypracuje wspólnego stanowiska ws. płacy minimalnej?

Jeżeli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu wypracują wspólne stanowisko, ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia do 15 września ogłoszona zostanie w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Wzrost płacy minimalnej. Co mówią przepisy?

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

RDS będzie dyskutować nie tylko o minimalnym wynagrodzeniu. Zobacz, czym jeszcze się zajmie na dzisiejszym posiedzeniu Rada

W piątek Rada Dialogu Społecznego będzie również dyskutować nad propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2026 r. oraz zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2026r.