Powódź: Możliwe ewakuacje i akcje ratunkowe. Jakie województwa są najbardziej zagrożone

We wtorek wieczorem KPRM poinformował, że najbardziej zagrożone są województwa: śląskie, opolskie i małopolskie. Monitorowany jest przybór wód w rzekach, zbiorniki przeciwpowodziowe oraz ewentualne zagrożenia, które mogą być skutkiem przechodzących burz i wichur. „Ze względu na mało przewidywalne prognozy brane są pod uwagę różne warianty, także te najbardziej ekstremalne” - podkreślono w komunikacie.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wieczorem, że gotowe do działania jest Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Dolny Śląsk w Brzegu. Dodał, że na miejscu są żołnierze i potrzebny sprzęt. Pierwsze zgrupowanie powstało w Nisku na Podkarpaciu.

Trwa umacnianie brzegów rzek. Ewakuowano 2 tys. harcerzy

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski ogłosił we wtorek późnym wieczorem pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Jak poinformował, strażacy prowadzą już działania prewencyjne. Zabezpieczają między innymi brzeg rzeki Białej przy ratuszu w centrum Bielska-Białej.

- Opady nie ustępują. Od godziny 20.00 straż pożarna zabezpiecza brzeg na zakolu rzeki Białej przed placem Ratuszowym. Podobne działania prewencyjne są przeprowadzane na potoku Starobielskim przy ul. Juliusza Słowackiego oraz na potokach Kromparek i Krzywa. Na ten moment brak podtopień – podał samorządowiec.

Rzecznik śląskich strażaków bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że we wtorek do godziny 22. w regionie służby ratunkowe podjęły 172 interwencje, najwięcej w rejonie Bielska-Białej – 34, Częstochowy – 17, oraz Cieszyna – 13. Najczęściej strażacy byli wzywani do wypompowywania wody – 96 razy, a także usuwania wiatrołomów – 62 razy. Uszkodzeniu uległo pięć dachów domów. Profilaktycznie ewakuowano wszystkie obozy harcerskie; prawie 2 tys. osób.

Wcześniej pogotowie przeciwpowodziowe ogłosili starostowie powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Z kolei szef MON poinformował, żedodał, że terytorialsi z Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) pomagali umacniać wały w Czechowicach-Dziedzicach nad rzeką Iłownicą.

Ostrzeżenia Meteorologów i hydrologów o powodzi

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie o opadach deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południu województwa śląskiego prognozowana suma opadów do czwartkowego przedpołudnia może wynieść od 90 mm do 140 mm, a miejscami około 170 mm. Mogą wystąpić burze.

Ostrzeżenie o przyborach wód w rzekach w rejonie Bielska-Białej, na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. Mogą zostać przekroczone stany alarmowe