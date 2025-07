Zarząd Transportu Miejskiego poinformował w środę nad ranem, że po całonocnej naprawie częściowo wznowiono kursowanie metra linii M1. Osoby podróżujące metrem będą mogły nim pojechać na trasie od Młocin do stacji Świętokrzyska, a także od Kabat do stacji Wilanowska. Odcinek Centrum-Wilanowska nadal jest wyłączony z ruchu. Jak podało ZTM, uruchomione zostały autobusowe i tramwajowe linie zastępcze. Linia M2 kursuje normalnie.

"Prace techników przyniosły efekt. Od rana metro działa według rozkładu, który wczoraj zapowiadaliśmy. Linia M1 została częściowo przywrócona do ruchu, co na pewno wielu z Was ułatwi drogę do pracy po wczorajszych ogromnych utrudnieniach" - napisał w środę nad ranem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podziękował służbom i osobom zaangażowanym w naprawę.

"Dalsze prace będą jeszcze niestety jakiś czas trwały. Dokładamy wszelkich starań, żeby przywrócić kursowanie na wszystkich stacjach jak najszybciej. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i postępach prac" - zaznaczył Trzaskowski.

We wtorek, w nocy na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka wybuchł pożar. Palił się tunel kablowy - wraz z przewodami - który znajdował się w podłodze technicznej, czyli pod pomieszczeniami. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych. Akcja strażaków zakończyła się po godzinie 9.00.

Jak przekazał ratusz, uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów, w tym światłowody. Spowodowało to nie tylko wyłączenie ruchu na linii M1, ale również linii M2. Prezydent Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na miejscu pracowali biegli m.in z zakresu pożarnictwa We wtorek metro na linii M2 kursowało normalnie, choć ze zmniejszoną częstotliwością. Uruchomione zostały zastępcze linie autobusowe i tramwajowe. Na linii M1 podziemna kolejka kursowała na trasie Dworzec Gdański – Młociny. (PAP)