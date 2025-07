Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wtorek o zwołaniu sztabu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa w związku z pożarem w metrze. Pracujemy nad jak najszybszym naprawieniem urządzeń do sterowania ruchem pociągów i zasilania ruchu - przekazał. "Będziemy na bieżąco informować o sytuacji, ewentualnych zmianach i przewidywanym powrocie metra do normalnego kursowania na obu liniach" - poinformował Trzaskowski.

Kiedy doszło do pożaru w metrze?

Straż pożarna otrzymała informację o zadymieniu na stacji metra Racławicka po północy. "Z jednego z pomieszczeń technicznych wydobywało się bardzo silne, gęste zadymienie" - powiedział Kapczyński. "W szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych" - dodał.

Pożar w metrze. Jak działa komunikacja tymczasowa?

W wyniku zdarzenia, linia metra M1 nadal nie kursuje. W jej miejsce wprowadzono tymczasową komunikację zastępczą.

Na odcinku Metro Młociny – Os. Kabaty kursuje zastępcza linia autobusowa: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – Al.KEN – Os.Kabaty 06.

Na odcinku Metro Młociny – Metro Wilanowska kursuje zastępcza linia tramwajowa: Metro Młociny – Al. gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Metro Wilanowska 06.