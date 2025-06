„Dzisiaj złożyłem dokumenty o swojej rezygnacji” – powiedział w środę w Polsat News wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. „To decyzja dla mnie bardzo trudna, głęboko przemyślana, przeanalizowana” – dodał.

Przekazał również, że w dokumentach są przyczyny rezygnacji. „Liczyłem na szybsze procesy w niektórych sprawach” – powiedział Kołodziejczak. I dodał: "Jeśli jest polityka, z którą nie do końca się zgadzam, to nie będę też dawał do tego swojej twarzy”.