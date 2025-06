"Wybory wymagają ponownej weryfikacji wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości" - pisze Tomczyk. Dalej pisze o tym, że nie tylko on, ale także komitet wyborczy kandydata na prezydenta złoży w poniedziałek protest wyborczy. " Każdy obywatel może to zrobić – do poniedziałku, 16 czerwca (liczy się data stempla pocztowego) - dodaje.

Wybory prezydenckie 2025. Członek komitetu Trzaskowskiego wskazuje dowody na nieprawidłowości

Zdaniem Tomczyka jest pięć dowodów, które wskazują na potrzebę weryfikacji liczby oddanych głosów w drugiej turze wyborów na prezydenta. Oto one [cytat ze strony :Cezarego Tomczyka]:

" Niewytłumaczalny wzrost głosów nieważnych z podwójnym znakiem „X”: tam gdzie Trzaskowski wygrywał w I turze - w komisjach, gdzie Trzaskowski wygrał w I turze – wzrost takich głosów wyniósł średnio 149,9%. W komisjach, gdzie wygrał Nawrocki – tylko 44,6%. Ponad trzykrotną różnicę tych głosów nie da się przypisać „przypadkowi”. To może być efekt masowego unieważniania". Równie drastyczny wzrost dotyczy głosów nieważnych ogółem – z naciskiem na puste karty: w komisjach, gdzie wygrał Trzaskowski – wzrost głosów nieważnych ogółem wyniósł średnio 177,5%; komisjach, gdzie wygrał Nawrocki – tylko 77,9%. To ponad czterokrotna różnica w liczbie pustych kart. Statystycznie nie do obrony. Takie skoki wymagają pilnej kontroli. 3. 800 komisji z podejrzanie wysokim wynikiem Nawrockiego – wyliczone na podstawie modelu UCE Research: W 800 komisjach Nawrocki otrzymał ≥33% więcej głosów niż przewiduje model przepływów elektoratu. Suma tych nadwyżkowych głosów: ponad 36 000. Analogiczne przypadki na korzyść RT: 200 komisji, 4 000 głosów Stosunek 9:1. Zbyt duży, by go zignorować. W Krakowie i Mińsku Mazowieckim wykryto, że kandydatom przypisano wyniki odwrotnie. Błąd sięgnął setek głosów. Został poprawiony dopiero po interwencji mediów i obywateli. PKW tego nie wykryła. System zawiódł. Jeśli błąd na setki głosów przeszedł niezauważony – co z resztą kraju? Statystyka nie kłamie: 7 przesuniętych głosów na komisję = 442 778 głosów różnicy w skali kraju. 7 głosów odjętych Trzaskowskiemu i dodanych Nawrockiemu × 31 627 komisji = 442 778. To wystarczy, by odwrócić wynik wyborów. A takie przesunięcie jest trudne do wykrycia bez ponownego liczenia".

434 protesty wyborcze po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich

Dotychczas, a więc do piątku po południu, do SN wpłynęły 434 protesty wyborcze. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zajęła się już 22 spośród nich. Większość, czyli kilkanaście zostało pozostawionych bez dalszego biegi, zaś kilka połączono do rozpoznania z innymi protestami.

Kto będzie rozpatrywał protesty wyborcze?

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r. za czasów rządów PiS, właściwa do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów jest utworzona wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy o KRS z 2017 r. Z tego powodu status tej izby jest kwestionowany przez obecny rząd, który przywołuje tu m.in. orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed 2018 r. kwestie wyborcze rozpatrywała ówczesna Izba Pracy Ubezpieczeń i Spraw Publicznych.

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Manowska oświadczyła, że wszystkie publiczne wypowiedzi, które podważają konstytucyjne kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do orzekania o ważności wyboru prezydenta RP wynikają z nieznajomości prawa lub motywowane są zamiarem politycznej destabilizacji.

Wobory prezydenckie 2025. Będzie specjalny zespół w prokuraturze ds. protestów wyborczych?

W piątek Donald Tusk oświadczył, że zwróci się do prokuratora generalnego "aby nie wahał się przed działaniami, nawet utworzeniem specjalnego zespołu, w sprawach zdarzeń być może o charakterze nadużycia lub fałszowania wyborów". Niemal od razu w sprawie działań prokuratury wokół protestów wyborczych Adam Bodnar odpowiedział na konferencji prasowej: "Zastanowimy się nad tym, czy konieczny jest osobny zespół śledczy, czy być może wystarczy, żeby te sprawy najzwyczajniej w świecie były prowadzone przez jednostki prokuratury, ale z odpowiednim poziomem determinacji i zaangażowania. Tak, aby nikt z nas nie miał wątpliwości co do pełnego zaangażowania prokuratury w te sprawy". (Żródła; portal X, PAP)