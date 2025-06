Inflacja w maju wyniosła 4 proc. - podał w piątek 13 czerwca Główny Urząd Statystyczny. Wstępne szacunki GUS mówiły o wzroście cen na poziomie 4,1 proc. To już kolejny miesiąc, w którym finalny wskaźnik inflacji okazuje się niższy od szacunków i od prognoz analityków.

Pierwsza miesięczna deflacja od 1,5 roku – co ją spowodowało?

W porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętny poziom cen płaconych przez konsumentów obniżył się o 0,2 proc. Był to pierwszy majowy spadek cen od 2020 r. i pierwsza miesięczna deflacja od 1,5 roku. W największym stopniu zawdzięczamy ją taniejącym paliwom. Ich ceny obniżyły się w porównaniu z kwietniem o 2,4 proc. Miesięczna deflacja to również zasługa 1,8-proc. spadku cen w kategorii "rekreakcja i kultura".

Wśród 11 grup towarów i usług najwyższy wzrost cen w skali roku odnotowano w kategorii "użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii". Wyniósł 10,6 proc. To jednak zasługa zmian cen dokonanych w ubiegłym roku, bo w samym maju był tu spadek o 0,1 proc. W lipcu ub.r. doszło do częściowego uwolnienia cen prądu i ciepła. To podbijało ogólny wskaźnik inflacji o ok. 1,5 pkt proc. W danych za lipiec br. ten czynnik nie będzie już widoczny. To powód, dla którego ekonomiści spodziewają się, że w lipcu 12-miesięczna inflacja spadnie poniżej 3 proc.

"Kolejne miesiące przynieść powinny zejście wskaźnika inflacji jeszcze niżej, w okolice środka celu inflacyjnego NBP, tj. 2,5 proc. i pozostać tam nawet do końca br. jeśli nie nastąpi wzrost cen energii dla gospodarstw domowych od 1 października. Trzeba jednak podkreślić, że pojawiła się dzisiaj, w związku z atakiem Izraela na Iran, niepewność co do kształtowania się cen paliw" - zauważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Artykuły żywnościowe i energia wciąż drożeją – największe wzrosty cen w skali roku

Na razie nośniki energii należą do kategorii towarów i usług, których ceny w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku rosły najmocniej. W tej grupie są również artykuły żywnościowe, jak masło czy jaja.

Towary i usługi z największym wzrostem cen pomiędzy majem 2024 i majem 2025 r., proc. gaz 24,8 masło 20,1 energia elektryczna 19,6 tłuszcze zwierzęce 18 jaja 17,9 wyroby tytoniowe 16,2 kakao i czekolada w proszku 15,4 mięso wołowe 12,4 mięso drobiowe 12,4 źródło: GUS

W porównaniu z kwietniem największy wzrost - rzędu 9,5 proc. - odnotowano w przypadku usług szpitalnych.