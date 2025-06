Sejm udzielił dzisiaj wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska. Za głosowało 243 posłów, przeciwko było 210 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wydarzenie to było szeroko komentowane przez polityków z całej sceny politycznej.

Rząd z wotum zaufania. Komentarze

"Rząd z wotum zaufania. Koalicja potwierdza, że ma stabilną większość. Gratulacje dla Donalda Tuska i trzymam kciuki za jeszcze szybsze i skuteczniejsze realizowanie najważniejszych dla Polski spraw!" - napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej i niedawny kandydat tej partii w wyborach prezydenckich.

"Udzielenie wotum zaufania Tuskowi, jest jedną z ostatnich rzeczy, które powinno się mu udzielić. Ja to bym mu nawet pożyczki nie udzielił" - napisał z kolei Sławomir Mentzen, lider Konfederacji i kandydat na prezydenta.

"Wiele ważnych spraw już zrobione dla Polski, mnóstwo jeszcze przed nami. Pracujemy dalej, wspólnie, dla dobra Ojczyzny" - napisał minister obrony narodowej i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Wotum udzielone. Praca wre: jutro kierunek Rzym i spotkanie zapoczątkowanego w Warszawie w zeszłym roku Wielkiej Piątki + Ukraina i Wielka Brytania" - napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Krytycznie do wystąpienia premiera Tuska odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.

"Działanie Tuska z ekipą dobrze obrazuje stary schemat nieudolnej władzy: przyszli rządzić — dwa lata kłamali, że wszystko co złe to wina poprzedników, kolejne dwa będą tłumaczyć, że już za późno i nic się nie da zrobić. Dziś jest okazja — brak wotum zaufania! Odsunąć tych leni i szkodników od władzy, zanim rozwalą wszystko do końca!" - pisał jeszcze przed głosowaniem polityk Prawa i Sprawiedliwości i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.