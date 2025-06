Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o zmniejszeniu liczby lekcji religii w szkołach z dwóch do jednej tygodniowo od początku roku szkolnego 2025/2026. Resort wprowadził zasadę, zgodnie z którą lekcje religii powinny odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Ponadto ocena z lekcji religii nie wlicza się już do średniej ocen.

KEP o zmianach w nauczaniu religii w szkołach

Rzecznik KEP podczas wtorkowego briefingu prasowego ocenił, że sytuacja dotycząca lekcji religii w szkołach jest trudna.

"Ogłoszone (…) rozporządzenia zgodnie z naszymi ustaleniami są niezgodne z prawem. W związku z tym skierowane zostały odpowiednie wnioski, aby została sprawdzona ich zgodność z Konstytucją RP oraz innymi aktami prawnymi w Polsce, w tym także z obowiązującym konkordatem" – powiedział ks. Gęsiak.

Wskazał, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne rozporządzenie dotyczące nieuwzględnienia oceny z lekcji religii w średniej ocen, ponieważ zostało ono wprowadzone w życie bez porozumienia ze stroną kościelną i związkami wyznaniowymi. "Wiemy, że w obecnej sytuacji rząd nie uznaje wyroków TK, więc mamy pewien rodzaj pata, z którego bardzo trudno jest wyjść. Nie ma też żadnej innej instytucji prawnej w Polsce, do której moglibyśmy się odwołać. Najwyższym organem jest właśnie TK. (…) Podejmujemy i przygotowujemy kolejne kroki prawne, które będą sukcesywnie przez biskupów podejmowane” – zapowiedział ks. Gęsiak.

Rzecznik KEP wyjaśnił, że zmiany dokonywane przez MEN spowodowały konieczność dostosowania do obecnej sytuacji katechezy parafialnej, która nie jest tożsama z lekcjami religii w szkołach.

KEP poruszy także kwestię wykorzystywania seksualnego

Przed 401. Zebraniem Plenarnym KEP list do biskupów napisały osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie przez księży. Zaznaczyły w nim, że ich sprawa nie przestała istnieć i zaapelowały do duchownych, aby zajęli się przedstawionymi wcześniej postulatami. Przypomniały, że to m.in. zawieszenie abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego KEP do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań, a w przypadku ich potwierdzenia – usunięcie go z funkcji.

Ks. Leszek Gęsiak przekazał, że kwestia wykorzystywania seksualnego zostanie poruszona podczas obrad Zebrania Plenarnego KEP w Katowicach. Podkreślił, że prace nad utworzeniem niezależnej kościelnej komisji ekspertów, która ma zająć się tym problemem, są zaawansowane.

"Jest to temat niezwykle złożony i bardzo delikatny, ponieważ dotyczy on osób z bardzo poważnymi zranieniami wewnętrznymi, a zatem waga podjętych rozwiązań jest nieporównywalna z wieloma innymi problemami. Tu trzeba naprawdę ogromnej wrażliwości, ogromnej troski i wielkiej mądrości, by przygotowany kształt komisji, zakres jej działania i kompetencje (…) rzeczywiście pomogły rozwiązać te wszystkie trudne sprawy, a zarazem odpowiadały na potrzeby osób, które mają poczucie krzywdy” – powiedział rzecznik KEP.

We wtorek o poranku przedstawiciele KEP złożyli kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwę pod krzyżem-pomnikiem ofiar pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. 16 grudnia 1981 r. podczas strajku przeciwko stanowi wojennemu zginęło tam dziewięciu górników.

Podczas briefingu prasowego administrator archidiecezji katowickiej bp Marek Szkudło wskazał, że w 1981 r. został wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach. "Przeżywałem radość poświęcenia sztandaru Solidarności, a później przyszedł stan wojenny i ta tragedia – śmierć dziewięciu górników. Dlatego chciałem, żeby pierwsze kroki prezydium KEP skierowało właśnie pod krzyż kopalni Wujek. (…) Pomodliliśmy się, prosząc o postawę odwagi w wyznawaniu prawdy" – podkreślił bp Szkudło.

Przed rozpoczęciem obrad biskupi wzięli także udział w mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

401. Zebranie Plenarne KEP zostało połączone z obchodami 100-lecia diecezji katowickiej. Została ona ustanowiona przez papieża Piusa XI w 1925 r. Natomiast w 1992 r. podniesiona do rangi archidiecezji przez papieża Jana Pawła II.

W środę o godz. 18.30 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona będzie msza święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza – legata papieskiego na 401. Zebranie Plenarne KEP. Będzie to główna uroczystość z okazji 100-lecia archidiecezji katowickiej.

Zakończenie 401. Zebrania Plenarnego KEP przewidziano na czwartek.

Konferencja Episkopatu Polski zrzesza biskupów katolickich z całej Polski. Podczas zebrań plenarnych spotykają się oni dwa razy w roku, aby dyskutować i podejmować decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących Kościoła katolickiego w kraju. (PAP)

