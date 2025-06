"Otwieramy kolejne nabory z Funduszy Europejskich. W czerwcu będą one na kwotę aż 526 milionów zł" - napisał na portalu X Kierwiński.

Portal Funduszy Europejskich podał, że nowe konkursy w ramach kwoty 526 mln zł obejmują różnorodne obszary – od wsparcia dla kultury po modernizacje uczelni medycznych.

Pomoc dla powodzian. Kto może ubiegać się o pieniądze?

Chodzi o granty na festiwale, wystawy, występy, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska, a także stypendia mające na celu rozwijanie umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych. O granty mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a o stypendia osoby fizyczne. Nabór w tym konkursie potrwa od 16 do 30 czerwca 2025 r. Budżet konkursu to 284,8 mln zł.

Do kiedy powodzianie mogą składać wnioski?

Konkurs w ramach czerwcowego naboru środków z KPO ogłosiła też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma on ruszyć 9 czerwca i potrwać do 30 czerwca. Budżet konkursu ustalono na kwotę 20,43 mln zł. Dotacje pozyskane w ramach naboru beneficjenci będą mogli przeznaczyć na "unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa". Nabór skierowany jest do jednostek doradztwa rolniczego.

Do 18 czerwca trwa potrwa jeszcze nabór wniosków o dotacje z KPO na modernizację przeznaczony dla uczelni medycznych. Jak podano na stronie portalu Funduszy Europejskich można je będzie przeznaczyć na m.in. budowę, wyposażenie bazy dydaktycznej, unowocześnienie bibliotek i renowację domów studenckich.

Konkurs 2 czerwca ogłosiło też Ministerstwo Zdrowia. Fundusze dostępne w jego ramach to 220,5 mln zł.

KPO, jaki jest cel i ile jest pieniędzy dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który ma wzmocnić polską gospodarkę składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł.

Do tej pory podpisano umowy na 61 mld zł z części dotacyjnej i 50,7 mld zł z części pożyczkowej KPO; beneficjentom wypłacono odpowiednio: 20,4 i 1,97 mld zł - poinformowało na początku czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.