Tematy gospodarcze pozostawały na marginesie kampanii, co nie dziwi o tyle, że prerogatywy pierwszej osoby w państwie dotyczące kreowania tempa i kierunku rozwoju gospodarki są mocno ograniczone. Niemniej prezydent, korzystając z prawa wetowania ustaw, ma wpływ chociażby na politykę fiskalną. Karol Nawrocki deklarował w kampanii chęć wprowadzenia ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi, a także sprzeciw wobec podwyżek podatków, w tym PIT, CIT i VAT. Wysokość tej ostatniej daniny chciał obniżyć z 23 proc. do 22 proc. – Te obietnice są niespójne w świetle wysokiego poziomu długu i deficytu budżetowego, a także podwyższonej ścieżki wydatków na obronność. Jednakże ich realizacja będzie zależeć od współpracy z rządem i większością parlamentarną, co w obecnej sytuacji politycznej może być utrudnione – mówi Andrzej Robaszewski, dyrektor ds. polityki fiskalnej i zrównoważonego rozwoju w CASE.

Ruchy Nawrockiego w roli prezydenta będą zapewne uwzględniać interes Prawa i Sprawiedliwości w kontekście wyborów parlamentarnych na jesieni 2027 r. Gospodarcza narracja Nawrockiego może być więc zbliżona do postulatów Konfederacji, która opowiada się za obniżaniem i upraszczaniem podatków. Zabiegając o poparcie Sławomira Mentzena, prezydent elekt zobowiązał się nie podpisywać „żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków”. To zaś może stać w kontrze do ewentualnych planów rządu i ministra finansów, by łatać budżet, zwiększając wpływy podatkowe. – Nie można podnieść podatków bez ustawy, a wszystkie ustawy podpisuje prezydent, więc Nawrocki z pewnością nie pozwoli na taki ruch. Zwłaszcza że stawką jest zwycięstwo PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych – zauważa Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK. Zdaniem Leszka Skiby, prezesa Instytutu Sobieskiego, wynik wyborów może pogorszyć perspektywy finansów publicznych. – Pojawiają się sygnały, że Ministerstwo Finansów rozważało działania zmierzające do ograniczenia deficytu budżetowego, zakładając jednak zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Wobec obecnego wyniku prawdopodobieństwo wdrożenia takich działań spada. Istnieje realna obawa, że w 2026 r. deficyt może osiągnąć poziom 7 proc. PKB – mówi były wiceminister finansów.