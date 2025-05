Były szef ABW Krzysztof Wacławek nie zaprzeczył, że rekomendacja dla Karola Nawrockiego była negatywna, a on postanowił dać mu poświadczenie – powiedział w środę w Radiu Rodzina szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Oczywiście miał do tego prawo, ale niech teraz bierze za to odpowiedzialność” – dodał.