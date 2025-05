Sztab Trzaskowskiego potwierdza: Kandydat KO nie pojawi się na debacie Republiki

Tomczyk, który jest członkiem sztabu Trzaskowskiego, został zapytany w środę rano w radiowej Trójce o to, czy kandydat KO na prezydenta pojawi się na środowej debacie organizowanej przez telewizję Republika w Końskich. "Mówiliśmy o tym od początku - Rafał Trzaskowski będzie dzisiaj w Kaliszu (ma tam wiec - PAP). Debata się odbyła, i to debata, którą Nawrocki przegrał. Sprawa na tym polu jest rozstrzygnięta" - stwierdził.

Ile mieszkań odwiedzi Rafał Trzaskowski?

Zapowiedział start ogólnopolskiej akcji "door to door" w ramach ostatnich dni kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich. "Kandydaci, którzy startowali w poprzednich wyborach i przede wszystkim główny kandydat, czyli Rafał Trzaskowski, będzie dzisiaj właśnie w takiej formule, między domami, prosił ludzi o poparcie" - powiedział. Dodał, że planowane jest odwiedzenie około 100 tys. mieszkań.

"Mamy też niespodziankę na wieczór - pewna formuła rozmowy z Polakami, której do tej pory jeszcze w kampanii nie było, ale to przed nami, bo dzisiaj Kluczbork, Kalisz - ważne miasta z punktu widzenia wyborczego. Wszystkich zapraszam na spotkania z prezydentem Trzaskowskim" - powiedział Tomczyk. Dopytywany, o jaki rodzaj rozmowy chodzi, odpowiedział, że "to już państwo zobaczą". "Będzie na pewno bardzo szczera rozmowa z ludźmi. (...) Będzie można (ją) obejrzeć w internecie i mam nadzieję w telewizji" - dodał.