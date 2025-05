"Nasze zwycięstwo jest realne"

Kaczyński w liście do działaczy PiS, do którego dotarła PAP przypomniał, że Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, w pierwszej turze wyborów osiągnął bardzo dobry wynik. "To wyraz poparcia, zaufania i nadziei, jaką Polacy wiążą z bliską nam wizją państwa" - zauważył.

Jak jednak podkreślił, wynik I tury wyborów prezydenckich jest jedynie początkiem. "Nasze zwycięstwo jest realne, ale tylko od naszej determinacji zależy, czy stanie się rzeczywistością" - ocenił Kaczyński. "Dziś historia daje nam szansę, ale nie podaruje nam zwycięstwa - musimy o nie walczyć. Pamiętajmy, że po drugiej stronie zmobilizowano wszystkie siły, stosowane są brudne chwyty i nielegalne metody. To nierówne starcie - ale możemy je wygrać" - napisał prezes PiS.

"Musimy pamiętać, że nie walczymy tylko o prezydenturę..."

Zaapelował do członków PiS, by zaangażowali się w kampanię wyborczą Nawrockiego. "Każdy dzień, każda rozmowa, każde działanie w terenie, każdy telefon, każda aktywność w mediach społecznościowych, każda godzina pracy - wszystko się teraz liczy" - stwierdził prezes PiS. Podkreślił, że wspierany przez partię kandydat nie wygra czekaniem ani przekonaniem, że "wszystko już rozstrzygnięte".

"Dlatego apeluję i serdecznie proszę: zmobilizujmy wszystkie siły. Rozmawiajmy z ludźmi. Docierajmy tam, gdzie nas jeszcze nie ma. Przekonujmy tych, którzy się jeszcze wahają" - zaznaczył. "I co najważniejsze - musimy pamiętać, że nie walczymy tylko o prezydenturę. Walczymy przede wszystkim o Polskę. O przyszłość, której pragniemy i której chcemy. O wartości, w które wierzymy. Walczymy o to, by Polska była silna, dumna, sprawiedliwa i bezpieczna. By była państwem, w którym chcemy żyć, pracować, realizować swoje cele, ambicje i marzenia. Polska może taka być - i będzie, jeśli wygramy" - czytamy w liście.

W ocenie prezesa PiS, w ostatnich dniach kampanii nie ma miejsca na znużenie, samozadowolenie, czy złudne poczucie przewagi. "Stańcie z pełną mocą do walki o dobrą przyszłość Polski" - zaapelował.

Mobilizacja ws. "Wielkiego Marszu za Polską"

Kaczyński wezwał działaczy PiS do pokazania mobilizacji i siły podczas organizowanego przez Nawrockiego "Wielkiego Marszu za Polską", który w niedzielę w południe przejdzie ulicami Warszawy. "Pokażmy wspólnie, że jesteśmy za Polską" - podkreślił.

Podczas poniedziałkowego wiecu w Toruniu Nawrocki mówił, że marsz będzie "manifestacją przywiązania do Polski suwerennej, do Polski bezpiecznej, przede wszystkim do Polski normalnej i do Polski dobrobytu". "Jeśli tylko możecie być 25 maja w Warszawie, niezależnie od sympatii, antypatii politycznych, jeśli tylko kochacie Polskę, to bądźcie ze mną 25 maja w Warszawie" - podkreślił.

W niedzielę w Warszawie odbędzie się też "Wielki Marsz Patriotów", wspierający kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Weźmie w nim udział premier Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i m.in. wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.