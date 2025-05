"Bardzo mi zależy na wyższej kwocie od podatku, bo to był mój postulat (...) Moim postulatem, którego też dopilnowałem, było to, że nie zabierzemy ludziom ani złotówki z tego, co dostali w ostatnich latach" – powiedział na antenie TVN24 szef rządu.

Premier podkreślił, że świadczenie 800+ "to nie jest PiS-owski projekt, myśmy wzięli na siebie ciężar sfinansowania 800+". Dodał, że zostało to zrobione przy "zadłużeniu, które już było gigantyczne wtedy". Wskazał także, że "to my balansujemy na takiej granicy bezpieczeństwa".

Dopytywany, czy w tej sytuacji możliwe będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku, premier Tusk odpowiedział: "W tym roku nie". Padało też pytanie, czy w takim razie podwyżka kwoty wolnej nastąpi w przyszłym roku.

"To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji – nie powiem, czy w przyszłym (roku – PAP), bo to będzie zależało od tego, jak wysoko trzyma się ten deficyt. Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie (...) Ale kwota wolna od podatku, to nie jest zobowiązanie wynikające z tej kampanii, ja mówię o tym od lat i jestem absolutnie zdeterminowany" – odpowiedział szef rządu.

W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska zapowiedziała podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł.