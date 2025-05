W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Gdańsku - z którego wywodzą się i Nawrocki, i Tusk - zwyciężył kandydat KO Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,33 proc. Nawrocki uzyskał tam poparcie na poziomie 16,83 proc.

Premier pytany podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku, czy "jest coś z przeszłości Karola Nawrockiego, o czym wie, ale dotąd publicznie o tym nie mówił", odparł, iż wynik Nawrockiego w Gdańsku jest najlepszą odpowiedzią na to, "co ludzie wiedzą i myślą tam, gdzie go znają".

Tusk, choć zastrzegł, że "nie ma natury człowieka, który lubi rzucać na innych oskarżenia" i nie jest to jego rolą, powiedział, że sprawa jest bardzo poważna. Jego zdaniem cała Polska powinna zapytać gdańszczan "co takiego wiedzą, co takiego czują, co słyszeli i dlaczego czasami boją się o tym mówić, że tak tragicznie niski wynik dostał w końcu chłopak stąd, gdzie właśnie ludzie go bardzo dobrze znają". "Niech każdy sobie we własnym sumieniu odpowie na to pytanie" - dodał.

Zdaniem premiera, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości "trzeba było cały czas mówić, że kradną". "Nie byłoby tak daleko posuniętej degrengolady państwa, gdyby ludzie w życiu publicznym mieli odwagę mówić głośno i głośno nazywać rzeczy po imieniu" - dodał.

"O Karolu Nawrockim właściwie wszystko już powiedziano, tylko ludzie jakoś nie bardzo mają czasami odwagę przyjąć to do wiadomości, bo to się niektórym w głowie nie mieści, że ktoś z taką hipoteką, z taką przeszłością i skłonnościami, kandyduje na urząd prezydenta" - powiedział Tusk. Stwierdził, że może "tylko powiedzieć tak: Gdańsk miał bardzo poważne powody, żeby nie głosować na Karola Nawrockiego".

Tusk o rozmowie Nawrockiego z Mentzenem: Wiadomo, czego się można spodziewać

Premier pytany był też o oczekiwania wobec czwartkowej rozmowy Sławomira Mentzena (Konfederacja) z Nawrockim. "Wiadomo czego się można spodziewać - wielkiej łatwości w kłamaniu i mówieniu każdej bzdury przez pana Nawrockiego" - ocenił Tusk.

Szef rządu powiedział, że kandydat popierany przez PiS deklarował, iż jest przeciwnikiem podatku katastralnego; tymczasem w ankiecie Latarnika Wyborczego Nawrocki odpowiedział, że osoby, które mają kilka nieruchomości, powinny płacić podatek od ich wartości. We wtorek szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker powiedział w Radiu Zet, że właściciele nieruchomości powinni odprowadzać podatek od czwartego mieszkania.

"12 godzin minęło od momentu, kiedy pan Nawrocki powiedział, że wprowadzi podatek od czwartego mieszkania, a 12 czy 20 godzin później mówi: a podpiszę szybko postulaty pana Mentzena, w tym postulat +nigdy nie podniosę i nie wprowadzę żadnych nowych podatków+" - powiedział Tusk.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca

Nawrocki i Trzaskowski, którzy 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, zabiegają o poparcie ich przez wyborców kandydatów, którzy odpadli już z wyścigu o prezydenturę.

We wtorek Sławomir Mentzen, który w niedzielnych wyborach jako kandydat Konfederacji uzyskał trzeci wynik (14,81 proc.), podkreślił, że jego wyborcy są samodzielni, rozsądni i trzeba ich do siebie przekonać i dlatego zaprosił Trzaskowskiego i Nawrockiego na rozmowę do swego kanału w serwisie YouTube. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

Proponowana przez Sławomira Mentzena deklaracja zobowiązuje kandydatów m.in. do tego, że po objęciu urzędu prezydenta nie podpiszą żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne. Nawrocki przyjął zaproszenie i zapowiedział, że jest gotowy "do podpisania tych propozycji". Jego rozmowa z Mentzenem ma rozpocząć się w czwartek o godz. 13.00. Trzaskowski też zapowiedział, że porozmawia z Mentzenem - ta rozmowa ma się odbyć w sobotę wieczorem. (PAP)

from/ andr/ dsok/ mok/