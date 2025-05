W kwietniu Polska była na ósmym miejscu na liście krajów Unii Europejskiej z najwyższą inflacją. Jeszcze miesiąc wcześniej zajmowaliśmy w tym niechlubnym zestawieniu trzecią lokatę. W marcu wyprzedzały nas jedynie Rumunia i Węgry. W kwietniu w tym gronie znalazły się również Estonia, Holandia, Chorwacja, Łotwa i Słowacja.

Zestawienie Eurostatu obejmuje dane dotyczące tzw. zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) pozwalającego na porównania pomiędzy poszczególnymi krajami w ramach UE. Według GUS posługującego się metodyką krajową 12-miesięczna inflacja w Polsce wynosiła w kwietniu 4,3 proc.

Inflacja w Polsce spowolniła za sprawą efektu statystycznego

Niezależnie od sposobu mierzenia spadek 12-miesięcznego wskaźnika inflacji w Polsce jest związany w głównej mierze ze statystycznym efektem bazy. W kwietniu z rocznej miary inflacji wypadł wzrost cen z marca 2024 r. związany z przywróceniem 5-proc. stawki VAT na nieprzetworzoną żywność. To pozwoliło nam przesunąć się w dół zestawienia „inflacyjnych liderów”. Stało się tak chociaż w większości krajów, które są w czołówce tej listy, w kwietniu inflacja również spowolniła. Wyjątkami są Holandia, gdzie roczne tempo wzrostu cen przyśpieszyło do 4,1 proc. z 3,4 proc. miesiąc wcześniej, oraz Łotwa ze wzrostem wskaźnika z 3,5 proc. do 4 proc.

Holenderski urząd statystyczny wyższą inflację tłumaczy zmianami cen związanymi z turystyką. Przede wszystkim niemal 21-proc. wzrostem w skali roku cen biletów lotniczych. „Kwiecień 2025 r. miał więcej dni urlopowych niż kwiecień 2024 r., ponieważ ferie szkolne wypadły wcześniej. Ceny usług związanych z turystyką są zwykle wyższe w okresie świąt państwowych i ferii szkolnych, ponieważ więcej osób wyjeżdża na wakacje” – objaśniali holenderscy statystycy. Na Łotwie za niemal połowę ogólnego wzrostu cen odpowiada żywność.

Zestawienie wskaźników inflacji w krajach UE