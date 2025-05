"Cały czas toczą się rozmowy w sprawie uruchomienia połączenia do Chorwacji. Mam nadzieję, że na dniach dostanę odpowiedź. (...) Pracuje nasz zespół, w nim są przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PKP Intercity" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych i - jak wskazał minister - zagraniczni partnerzy początkowo zgadzali się na uruchomienie takiego połączenia od przyszłego roku, lub być może od grudnia tego roku. "Osobistą rozmowę wykonał także nasz ambasador w Austrii. Kluczem jest zgoda nie tylko Austriaków, ale także Słoweńców. (...) Musimy to wiedzieć to do końca maja, bo wystąpiłem z prośbą o uruchomienie tego połączenia od 1 lipca" - powiedział Klimczak.

PKP Intercity na początku kwietnia informowało, że jest gotowe do uruchomienia bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją, ale będzie to zależało od zgód państw przez które przejeżdżałby pociąg, czyli rozmów z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.