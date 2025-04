To będzie wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy podróżują do określonego miasta i zamierzają poruszać się po nim komunikacją miejską. Od wtorku usługa będzie możliwa w Warszawie. Tego dnia spółka PKP Intercity uruchomi usługę Bilet Warszawski IC. Będzie można go kupić wyłącznie poprzez aplikację przewoźnika na smartfony. Z przejazdu warszawską komunikacja będzie można korzystać zarówno przed odjazdem pociągi ze stolicy jak i po przyjeździe do niej. Podczas zakupu biletu kolejowego do Warszawy lub z Warszawy wystarczy zaznaczyć opcję przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Bilet, na podstawie którego można jeździć po Warszawie metrem, tramwajem autobusem albo pociągami SKM kosztuje dwa zł więcej i jest dostępny tylko wraz z biletem na pociąg. Z usługi można korzystać w ciągu 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy albo po przyjeździe pociągu do Warszawy. Oferta obowiązuje w pierwszej strefie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego, która co do zasady obejmuje samą stolicę, ale czasem obowiązuje także w niektórych okolicznych gminach.

Jak aktywować Bilet Warszawski IC?

Po wejściu do tramwaju, autobusu albo pociągu SKM trzeba zeskanować w aplikacji PKP Intercity kod QR z naklejek umieszczonych w pojeździe. W przypadku jazdy metrem kod QR należy zeskanować przed bramkami na stacji. Bilet jest ważny przez 75 minut, a jego ważność wskazuje pasek postępu umieszczony pod kodem QR. W przypadku kontroli biletowej wystarczy okazać kod QR w aplikacji PKP Intercity.

Przewoźnik zakłada, że z czasem będzie dostępna w kolejnych miastach. PKP Intercity wcześniej będzie musiała porozumieć się ich władzami - Do końca roku oferta powinna objąć największe miasta - Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań czy Łódź. Docelowo obejmie wszystkie miasta wojewódzki - mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Kiedy będzie wspólny bilet na kolej i autobus?

Z kolej minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że Bilet Warszawski IC to pierwszy krok do wprowadzenia wspólnego biletu na różne środki transportu Oprócz kolei obejmie on m.in. przejazd autobusami regionalnymi. - Chcemy, by taki bilet wszedł w życie w 2027 roku - zapowiada. Minister mówi, że trwają już zaawansowane nad ujednoliceniem ulg w transporcie. Teraz ich mnogość mocno komplikuje wprowadzenie wspólnych przejazdów - zwłaszcza obejmujących transport kolejowy i autobusowy. Minister Dariusz Klimczak przyznaje, że wprowadzenie wspólnego biletu będzie się wiązać z rekompensatami rządowymi dla przewoźników