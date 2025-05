Co należy zrobić w przypadku gdy przebywamy za granicą i chcielibyśmy zagłosować w wyborach prezydenckich? Jeszcze można zostać ujętym w spisie wyborców, jednak dziś jest ostatni dzień, w którym można się do niego dopisać.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą

Jeśli tymczasowo wyjechałeś za granicę lub jest to twoje stałe miejsce zamieszkania, możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w tamtejszym obwodzie głosowania.

Wniosek należy złożyć właściwemu konsulowi w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku drugiego rozwiązania można to zrobićza pośrednictwem strony ewybory.msz.gov.pl/.

Dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania za granicą ma miejsce automatycznie na obie tury.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do rejestracji na stronie internetowej potrzebne będą:

numer PESEL

ważny polski paszport lub polski dowód osobisty w przypadku oddania głosu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym, gdzie można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego

w przypadku oddania głosu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym, gdzie można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego adres pobytu za granicą

pobytu za granicą adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego

kontaktowego nazwisko rodowe matki (aby zweryfikować dane wyborcy)

Głosowanie w dwóch turach w dwóch różnych miejscach

Jeśli planujemy zagłosować w innym obwodzie w przypadku drugiej tury, w tym również w miejscu swojego stałego zamieszkania, należy zawnioskować do konsula lub dowolnego urzędu gminy o zaświadczenie o prawie do głosowania, które da możliwość zagłosowania w dowolnym miejscu. Termin na wnioski upływa 29 maja.

Inne rozwiązania to złożenie wniosku konsulowi o ujęcie w spisie wyborców w miejscu, w którym będziemy przebywać (do 27 maja) albo w przypadku głosowania w Polsce złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania do urzędu gminy właściwego dla wybranego obwodu głosowania (do 29 maja).

Zaświadczenie o prawie do głosowania – ważne informacje

Jeśli otrzymamy zaświadczenie o prawie do głosowania, należy pamiętać, aby zabrać je ze sobą na wybory i okazać komisji. Obok dowodu osobistego czy paszportu zaświadczenie to dokument, który umożliwi nam zagłosowanie. W przypadku zgubienia zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma możliwości wydania duplikatu. Termin na uzyskanie takiego dokumentu upływa 15 maja. Więcej o głosowaniu z zaświadczeniem o prawie do głosowania przeczytasz w artykule Wybory prezydenckie 2025. Jak złożyć wniosek o głosowanie poza miejscem zamieszkania w Polsce lub za granicą? [TERMINY].