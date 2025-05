Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli data pokryje się z naszym wyjazdem do innego miasta lub za granicę, możemy oddać głos tam, gdzie akurat będziemy przebywać. Jednak trzeba pamiętać o kilku formalnościach i terminach. Jak złożyć wniosek i do kiedy trzeba to zrobić?

Z artykułu dowiesz się:

Co należy zrobić i jakiego terminu dotrzymać, jeśli planujemy zagłosować poza swoim obwodem w Polsce lub za granicą?

w Polsce lub za granicą? Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Czy można to zrobić przez internet?

Co w przypadku gdy po dopięciu formalności jednak anulujemy wyjazd i chcemy zagłosować w swojej gminie?

Czy możemy zagłosować w dwóch turach w różnych miejscach?

Na te pytania w rozmowie z Gazetą Prawną odpowiedzi udzielił kierownik referatu działalności gospodarczej, ewidencji i dowodów osobistych Urzędu Miasta Sieradza Przemysław Mazur.

Jakich formalności należy dopełnić, jeśli w nadchodzących wyborach prezydenckich chcemy zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Co do możliwości zagłosowania w innym miejscu niż stały obwód głosowania, w przeważającej mierze wyborcy korzystają z tzw. zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu wyborca może oddać głos w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej zarówno w kraju, jak i za granicą czy też na statku morskim.

Aby je otrzymać, wyborca musi udać się do dowolnie wybranego urzędu gminy w celu sporządzenia ww. zaświadczenia. Po jego otrzymaniu wyborca jest z urzędu wykreślony ze swojego stałego miejsca głosowania, a po przybyciu do wybranej obwodowej komisji wyborczej dopisywany na dodatkowym formularzu spisu. Co istotne, podczas wyborów należy okazać zaświadczenie przed komisją, które odbiera je od wyborcy, dokonując przy tym odpowiedniej adnotacji.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania możemy oddać głos zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Technicznie jest to rozwiązywane w taki sposób, że taka osoba jest dopisywana do spisu wyborców na dodatkowym formularzu.

Druga możliwość polega na tym, że wyborca składa wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania do gminy właściwej ze względu na miejsce, w którym będzie przebywał, oświadczając, że będzie pod danym adresem w dniu wyborów. Może to zrobić elektronicznie, np. przez aplikację mObywatel. Wówczas taka osoba jest jednorazowo dopisywana do spisu wyborców w miejscu, w którym będzie przebywać w dniu wyborów.

Różnica polega na tym, że w przypadku zaświadczenia o prawie do głosowania mamy możliwość oddania głosu na terenie całego kraju w dowolnie wybranym lokalu wyborczym. Z kolei zmiana jednorazowego miejsca głosowania upoważnia do oddania głosu w wybranym przez nas zadeklarowanym miejscu. Nie ma możliwości zagłosowania przed inną komisją, w innym lokalu wyborczym, dowolnie wybranym. Należy to zrobić w tej obwodowej komisji wyborczej, która jest właściwa dla adresu naszego pobytu wskazanego we wniosku.

Co dokładnie oznacza, że wyborca powinien „wystąpić do gminy”?

Wyborca powinien zwrócić się do urzędu gminy – ewidencji ludności, aby złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek, np. informując, że chciałby oddać głos w innym miejscu na terenie kraju czy też za granicą, ponieważ np. wyjeżdża na urlop.

Wówczas urzędnik ewidencji ludności sporządza zaświadczenie o prawie do głosowania, które wyborca otrzymuje w dwóch egzemplarzach. Osobno na pierwszą turę i ewentualnie na ponowne głosowanie.

Czy można zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach poza miejscem zamieszkania przez internet?

Jeśli mamy Profil zaufany, wniosek o głosowanie poza swoim obwodem wyborczym możemy złożyć przez internet.

Do kiedy można złożyć wniosek o głosowanie poza swoją gminą?

Wyborca ma czas do 15 maja, żeby wystąpić do swojej gminy właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. To umożliwi oddanie głosu zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej tury, ponieważ wyborca otrzyma dwa różniące się od siebie dokumenty, tj. na pierwsze głosowanie oraz ponowne głosowanie.

Jeśli między pierwszą a drugą turą okaże się, że będziemy przebywać poza naszą gminą podczas drugiej tury, czy można jeszcze zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania?

Tak. W tej sytuacji wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania można złożyć przed drugą turą. W tym przypadku wyborca będzie miał na to czas do 29 maja.

O czym należy pamiętać, jeśli chcemy zagłosować poza swoim obwodem wyborczym?

Ważne, aby na wybory poza dokumentem tożsamości zabrać też wspomniane zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie będzie można zagłosować. Komisja odnotowuje ten fakt i odbiera od wyborcy ww. zaświadczenie.

Jeśli okaże się, że np. nasz wyjazd został anulowany, możemy zagłosować w swoim obwodzie głosowania, jednak musimy zabrać ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania, które przedkładamy komisji wyborczej.

Czy można zagłosować w dwóch turach w różnych miejscach?

Oczywiście, można to zrobić. Niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, wystarczy mieć przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania.