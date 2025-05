W trakcie organizowanej przez TV Republika, wPolsce24 oraz TV Trwam debacie, kandydatom zadają pytania m.in. eksperci. Pytanie dotyczące stanu praworządności w naszym kraju zadał konstytucjonalista Ryszard Piotrowski.

"Proszę o ocenę stanu praworządności w Polsce i ewentualne wskazanie działań naprawczych, jeśli byłyby one potrzebne" - zwrócił się do kandydatów.

Karol Nawrocki

Popierany przez PiS Karol Nawrocki zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to zwróci się w lutym 2026 roku do Senatu z wnioskiem o referendum, żeby Polacy zdecydowali, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości. "Chcę być głosem tych wszystkich Polaków, którzy zupełnie stracili już wiarę w polską praworządność" - podkreślił.

Szymon Hołownia

"Trzeba przeprowadzić procedurę oczyszczania sądów, ale zrobić to skalpelem, a nie siekierą, oglądając osobno każdą nominację, która przeszła przez neoKRS" - powiedział marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Jak podkreślił: "Będę prezydentem, który przywróci praworządność w Polsce".

Marek Woch

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch powiedział, że "wystarczy, że politycy będą przestrzegać konstytucji".

Joanna Senyszyn

Zdaniem b. posłanki SLD Joanny Senyszyn "należy wybrać prezydenta, który będzie czuwał, zgodnie z konstytucją, żeby prawo było przestrzegane, ale też, aby dobre prawo było uchwalane".

Sławomir Mentzen

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen ocenił, że "trzeba przeprowadzić reset konstytucyjny i od nowa wybrać większością konstytucyjną wszystkich sędziów TK, SN i członków KRS".

Marek Jakubiak

"Musimy usiąść do konstytucji od samego początku. Jako prezydent obiecuję powołanie Konstytuanty, która powinna wreszcie usiąść przy okrągłym stole w Pałacu Prezydenckim i zacząć pracować nad nowoczesną konstytucją" - powiedział z kolei kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak.

Adrian Zandberg

Kandydat partii Razem Adrian Zandberg, odnosząc się do systemu wymiaru sprawiedliwości, ocenił, że "to trzeba przeciąć, a bez przecięcia na poziomie konstytucyjnym tego rozwiązać się nie da".

Grzegorz Braun

Europoseł Grzegorz Braun powiedział zaś, że "do Kodeksu karnego musi wrócić kara główna, bo inaczej nie będzie żadnej praworządności". "Kara śmierci. Przed wojną było przewidziane rozstrzelanie dla urzędnika, który weźmie (łapówkę) i mnie się to podoba" - mówił.

Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz wskazał, że "demokracja bezpośrednia to jedyny sposób, by naprawić praworządność". "Tak, aby sędzią stawał się człowiek, który ma dorobek, wiekowy również. 60-latek, nie młodszy" - mówił.

Krzysztof Stanowski

Krzysztof Stanowski powiedział z kolei, że osób z partii rządzącej nie obowiązują niekorzystne dla nich wyroki i "trzeba się zapisać do partii rządzącej, a jak się władza zmieni, to trzeba skoczyć z kwiatka na kwiatek i wtedy pójdzie z górki". "Na mojej stronie będą linki do zapisów do każdej partii, która aktualnie będzie u władzy" - dodał.