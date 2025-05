Przykład

Babcia Karoliny, pani Aniela, ma 92 lata. Chce zagłosować podczas wyborów prezydenckich, może się podpisać, jednak ma problemy z poruszaniem się. W związku z tym chciałaby głosować z domu. Kobiety ustaliły, że wnuczka będzie pełnomocniczką babci.

Jakich formalności należy dopełnić w tej sytuacji? W jaki sposób Karolina może złożyć wniosek? O czym należy pamiętać? Czy może zrobić to przez internet? Czy jeśli wnuczka podczas wyborów planuje pobyt w innej części Polski, może być pełnomocnikiem babci?

Najważniejsze, aby wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania został złożony do właściwego urzędu gminy do 9 maja. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć na urzędowym formularzu w postaci papierowej, opatrując go własnoręcznym podpisem lub drogą elektroniczną przez profil zaufany.

Jeżeli określony wyborca nie posiada profilu zaufanego, wniosek podpisany przez wyborcę wraz ze zgodą pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa należy dostarczyć na piśmie do właściwego urzędu gminy.

W związku z powyższym, jeśli pani Aniela ma założony profil zaufany, oczywiście można złożyć wniosek o pełnomocnika przez internet. W przeciwnym razie – jeśli wyborca nie ma konta na profilu zaufanym – należy postąpić według następujących kroków:

1. Wyborca lub pełnomocnik zgłasza się do urzędu gminy właściwego dla swojego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu zamieszkania i składa wniosek w formie papierowej na urzędowym formularzu podpisany przez wyborcę wraz ze zgodą pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa.

2. Następnie pracownik urzędu ustala z wyborcą lub pełnomocnikiem termin przyjazdu do wyborcy, aby dostarczyć mu akt pełnomocnictwa – w sytuacji, gdy wyborca np. jest osobą starszą i ma trudności z poruszaniem się.

3. Co ważne, zarówno babcia, jak i wnuczka muszą być obecne przy wydaniu tego pełnomocnictwa, aby pokwitować odbiór ww. dokumentów.