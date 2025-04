We wtorek rząd przyjął Sprawozdanie z realizacji planu budżetowo-strukturalnego. Ze sprawozdania wynika, że wzrost PKB wyniesie 3,7 proc., a nie 3,9 proc., jak zapisano w budżecie.

Według sprawozdania, inflacja konsumencka w 2025 r. wyniesie 4,5 proc., a więc będzie wyższa niż w roku 2024.

Według sprawozdania, zadłużenie sektora finansów publicznych w 2025 r. wyniesie 57,8 proc. PKB (w 2024 r. było to 55,3 proc.), a dług sektora wzrośnie do 57,8 proc. (na koniec roku 2024 było to 55,3 proc. PKB).