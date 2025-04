W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały przepisy dotyczące m.in. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Określono w nim m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały przepisy dotyczące m.in. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Określono w nim m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Chodzi o rozporządzenie ministra edukacji ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Ile punktów dostanie ósmoklasista za egzamin i świadectwo z paskiem Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach wynik z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35, a z j. obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu: celującym – przyznaje się po 18 punktów, bardzo dobrym – po 17 punktów, dobrym – po 14 punktów, dostatecznym – po 8 punktów, a dopuszczającym – po 2 punkty. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów. Rozporządzenie określa też m.in., ile punktów przyznaje się za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w różnych konkursach, a także za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Kto wejdzie w skład komisji rekrutacyjnej Jeśli chodzi o skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne, to w rozporządzeniu określono, że w jej skład wchodzi co najmniej troje nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w przedszkolu, szkole, placówce lub centrum - w przypadku przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły, placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia. Jeśli zaś chodzi o inną formę wychowania przedszkolnego, to w skład komisji wchodzi co najmniej troje nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez organ prowadzący także szkołę, placówkę lub centrum. Jeżeli w przedszkolu, szkole, w tym szkole podstawowej placówce lub centrum jest zatrudnionych mniej niż troje nauczycieli, skład komisji uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego. W skład komisji nie mogą wchodzić: dyrektor przedszkola, szkoły, w tym szkoły podstawowej, placówki lub centrum, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, w której działa komisja albo osoba upoważniona przez organ prowadzący. Ponadto, nie może to być osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. Do zadań komisji należy m.in. sporządzenie list kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych czy uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Podano, że rozporządzanie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 kwietnia br. Urszula Wróblewska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję